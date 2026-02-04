Opfer erst zwölf! 7,5 Jahre Haft für Ex-Nachbar

Der Angeklagte beteuerte, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei. Er habe das Mädchen nie zu etwas gezwungen. Im Gegenteil: Die Initiative sei sogar von ihr ausgegangen. Zudem behauptete er, dass das Opfer zu Beginn der sexuellen Beziehung bestimmt schon 15 Jahre alt und keinesfalls jünger gewesen sei. Von Richterin Lea Gabriel nach den Gründen für das Verhältnis mit dem Teenager gefragt, antwortete der 55-Jährige fast selbstverständlich: „Sie hat mir gefallen. Da bin ich schwach geworden.“ Außerdem sei er ja nicht der erste Mann in ihrem Leben gewesen. Das zumindest soll ihm das Opfer erzählt haben, behauptete der Angeklagte.