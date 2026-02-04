Vorteilswelt
Was denken Sie über den Zustand der EU?

Forum
04.02.2026 18:00
Deutsche Soldaten mit der Flagge der Europäischen Union.
Deutsche Soldaten mit der Flagge der Europäischen Union.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Laut der neuesten Eurobarometer-Umfrage ist die Zustimmung zur EU in Österreich zuletzt gestiegen. 51 Prozent der Befragten halten die Mitgliedschaft für eine gute Sache, was einer Steigerung zum Vorjahr von 10 Prozentpunkten entspricht. Trotz allem werden auch Probleme wie Kriege, Massenzuwanderung und Klimawandel thematisiert.

Im Vergleich zur restlichen EU – hier gibt es einen durchschnittlichen Zustimmungswert von 62 Prozent – hinkt Österreich zwar noch hinterher, doch ein Aufwärtstrend ist erkennbar. Demgegenüber stehen 27 Prozent der Österreicher, die neutral eingestellt sind, und 21 Prozent, welche die Europäische Union negativ betrachten.

Zukunftsängste und Sorgen
Trotz höherer Zustimmungswerte für die EU sehen die meisten Österreicher eher pessimistisch in die Zukunft. Zu groß sind die Sorgen aufgrund der derzeitigen Weltlage. Kriege, Zuwanderung und Terror spielen dabei eine wichtige Rolle und sind die Themen, die gelöst werden wollen. 

Das Balkendiagramm zeigt die Sorgen um Sicherheitsthemen in der EU im Vergleich zwischen Österreich und dem EU-Durchschnitt. Die größten Sorgen betreffen Konflikte und Kriege nahe der EU mit 70 % in Österreich und 72 % im EU-Schnitt. Bei Cyberangriffen und Abhängigkeit der EU bei Energieversorgung und Verteidigung liegen die Werte in Österreich jeweils unter dem EU-Durchschnitt. Quelle: Eurobarometer.

Ruf nach stärkerer EU
Durch die Krisen wünschen sich die Menschen einen stärkeren Zusammenhalt zwischen den Mitgliedsländern. Hier sind vor allem die Themen Sicherheit und Verteidigung von großer Bedeutung. Man wünscht sich ein geschlosseneres Auftreten, um geopolitische Krisen besser meistern zu können. 

Diskutieren Sie mit!
Was halten Sie vom derzeitigen Zustand der EU? Sind Sie soweit zufrieden oder würden Sie sich Verbesserungen wünschen? Welche konkreten Themengebiete kommen Ihnen dabei in den Sinn und welche Lösungsvorschläge hätten Sie dazu parat? Welche Erwartungen haben Sie an die Zukunft? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zum Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare!

