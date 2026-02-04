Was denken Sie über den Zustand der EU?

Diskutieren Sie mit!

Was halten Sie vom derzeitigen Zustand der EU? Sind Sie soweit zufrieden oder würden Sie sich Verbesserungen wünschen? Welche konkreten Themengebiete kommen Ihnen dabei in den Sinn und welche Lösungsvorschläge hätten Sie dazu parat? Welche Erwartungen haben Sie an die Zukunft? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zum Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare!