Suzuki Hayabusa: Der Wanderfalke ruft mit 300 km/h

Unter der Verkleidung bleiben die Hard Facts im Herzstück unangetastet: Der 1340-Kubikzentimeter-Reihenvierzylinder liefert 190 PS und 150 Newtonmeter ab. In einer Zeit, in der viele Superbikes über Drehzahl und Spitzenleistung definiert werden, setzt die Hayabusa weiter auf Druck aus der Mitte. Sie war nie ein nervöses Hochdrehzahl-Instrument. Sie ist ein Kraftpaket, das schiebt, nicht schreit.