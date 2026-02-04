16-Jährige bei Terminal von Linienbus gerammt

Schlimme Szenen am Mittwoch am Innsbrucker Hauptbahnhof: Eine junge Fußgängerin wurde von einem Linienbus gerammt und stürzte zum Entsetzen von Zeugen auf die Fahrbahn. Zum Glück gab es kurz darauf ein erstes Aufatmen.
Gegen 13 Uhr kam es im mittleren Haltestellenbereich des Terminals am Hauptbahnhof Innsbruck zum Zwischenfall: Ein 54-jähriger Schweizer lenkte einen Linienbus von der Brunecker Straße kommend in den Haltestellenbereich und fuhr nach dem Fahrgastwechsel langsam in Fahrtrichtung Süden.
Lenker bemerkte Mädchen, doch dann ...
Aufgrund des starken Personenverkehrs bemerkte er in etwa 12,5 Metern Entfernung vor einem Schutzweg eine Fußgängerin, die plötzlich die Fahrbahn überquerte. Trotz Ausweichmanöver und Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.
Getroffen am Kopf- bzw. Nacken
Die 16-jährige einheimische Fußgängerin wurde dabei vermutlich im Kopf- bzw. Nackenbereich vom Bus erfasst und stürzte zu Boden. Sie war zum Glück schnell wieder ansprechbar und wurde nach notärztlicher Erstversorgung erheblich verletzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
