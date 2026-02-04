Peltz-Papa mischt sich jetzt in Beckham-Streit ein

Der Streit zwischen Brooklyn Beckham und seinen Eltern David und Victoria Beckham zieht immer weitere Kreise. Denn jetzt mischt sich auch noch Nicola Peltz‘ Vater Nelson in den Familienzwist ein!
Der 83-jährige milliardenschwere Unternehmer äußerte sich erstmals zu dem Familiendrama seiner Tochter. Erst im Jänner hatte Schwiegersohn Brooklyn Beckham seinen Eltern ja öffentlich schwere Vorhaltungen gemacht.
Bei der Veranstaltung „WSJ Invest Live“ am Dienstag wurde Nelson Peltz nun gefragt, wie man mit „Verhandlungen in hochbrisanten Situationen umgeht – besonders, wenn sie öffentlich ausgetragen werden“ – eine deutliche Anspielung auf die Familien-Streitigkeiten der Beckhams.
Auf Instagram zeigen sich Brooklyn und Nicola immer wieder glücklich mit Nelson Peltz:
Nicola und Brooklyn „geht es großartig“
Peltz reagierte prompt – und witzelte: „War meine Familie in letzter Zeit in der Presse? Ist mir gar nicht aufgefallen ...“ Dann fügte er hinzu: „Mein Rat ist, sich zum Teufel aus der Presse herauszuhalten. Wie viel Gutes hat das je gebracht?“
Räumte dann aber ein: „Meine Tochter und die Beckhams – das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist heute nicht Thema hier, aber ich sage Ihnen: Meiner Tochter geht es großartig, meinem Schwiegersohn Brooklyn geht es großartig, und ich freue mich darauf, dass sie zusammen eine lange, glückliche Ehe führen.“
Tipps an Tochter und Schwiegersohn
Der zehnfache Vater wurde außerdem gefragt, ob er dem Paar Ratschläge zum Umgang mit schwierigen Situationen gegeben habe. Er antwortete: „Ja, habe ich. Manchmal geben sie mir sogar Ratschläge.“
Schwere Vorwürfe
Brooklyn hatte einen langen, aufsehenerregenden Beitrag auf Instagram veröffentlicht, in dem er seine Eltern für den familiären Bruch verantwortlich machte. Er warf David und Victoria Beckham unter anderem vor, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola „ruinieren“ zu wollen, und behauptete, seine Mutter habe seinen ersten Hochzeitstanz sabotiert, um dann auch noch „unangemessen“ mit ihm zu tanzen. „Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl oder gedemütigt gefühlt“, schilderte der 26-Jährige.
Und dann erklärte Brooklyn auch noch, dass er, Nicola und ihre „zukünftige Familie“ sich einfach nur „Frieden, Privatsphäre und Glück“ wünschen. Außerdem sei „die Darstellung, dass meine Frau mich kontrolliert, völlig verdreht. Ich wurde den Großteil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert.“
