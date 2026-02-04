Peltz-Papa mischt sich jetzt in Beckham-Streit ein

Schwere Vorwürfe

Brooklyn hatte einen langen, aufsehenerregenden Beitrag auf Instagram veröffentlicht, in dem er seine Eltern für den familiären Bruch verantwortlich machte. Er warf David und Victoria Beckham unter anderem vor, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola „ruinieren“ zu wollen, und behauptete, seine Mutter habe seinen ersten Hochzeitstanz sabotiert, um dann auch noch „unangemessen“ mit ihm zu tanzen. „Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl oder gedemütigt gefühlt“, schilderte der 26-Jährige.