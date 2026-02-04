„Merkel soll Abkommen in Syrien überwachen“

Kriegsverbrechen an Kurden

Vorerst, denn die Sorge vor islamistischen Exzessen ist begründet. Als syrische Regierungstruppen in die Stadt Hasaka einrückten, erhoben einige den ausgestreckten Zeigefinger zum Gruß. Ein islamistisches Symbol, das auf die Einheit Gottes hinweisen soll und auch vom IS verwendet wurde. Zuvor waren bereits Kämpfer der Terrormiliz befreit worden, und es kam zu Kriegsverbrechen. Das Video eines bewaffneten Mannes, der damit prahlte, den Zopf einer kurdischen Kämpferin abgeschnitten zu haben, löste wütende Proteste aus.