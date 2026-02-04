Zu viel Schnee! Erste Verschiebung bei Olympia fix

Das für Donnerstag in Cortina d’Ampezzo geplante erste Training der Damen für die Olympiaabfahrt am Sonntag (11.30 Uhr) ist abgesagt worden. Grund: Starker Schneefall.
Wie prognostiziert setzte am Mittwoch in der Region rund um Cortina starker Schneefall ein. Am späten Nachmittag zogen die Veranstalter dann die Reißleine und sagten das erste Abfahrtstraining der Damen wegen der großen Neuschneemengen ab.
Gut für Lindsey Vonn! Die US-Amerikanerin bekommt nach ihrem schweren Sturz in Crans-Montana am vergangenen Wochenende zumindest einen Tag mehr Zeit, um das gerisse Kreuzband zu schonen.
Zwei Trainings
Für Freitag und Samstag (je 11.30 Uhr) sind weitere Trainings für die Olympia-Abfahrt angesetzt, das Rennen soll am Sonntag (11.30 Uhr) über die Bühne gehen.
Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler sollen die rot-weiß-roten Farben in der Abfahrt hochhalten, US-Star Lindsey Vonn will trotz eines Kreuzbandrisses für Furore sorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.