Mehr Zeit für Vonn

Zu viel Schnee! Erste Verschiebung bei Olympia fix

Olympia
04.02.2026 17:48
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: AP/Fatima Shbair)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das für Donnerstag in Cortina d’Ampezzo geplante erste Training der Damen für die Olympiaabfahrt am Sonntag (11.30 Uhr) ist abgesagt worden. Grund: Starker Schneefall.

0 Kommentare

Wie prognostiziert setzte am Mittwoch in der Region rund um Cortina starker Schneefall ein. Am späten Nachmittag zogen die Veranstalter dann die Reißleine und sagten das erste Abfahrtstraining der Damen wegen der großen Neuschneemengen ab.

Gut für Lindsey Vonn! Die US-Amerikanerin bekommt nach ihrem schweren Sturz in Crans-Montana am vergangenen Wochenende zumindest einen Tag mehr Zeit, um das gerisse Kreuzband zu schonen.

Zwei Trainings
Für Freitag und Samstag (je 11.30 Uhr) sind weitere Trainings für die Olympia-Abfahrt angesetzt, das Rennen soll am Sonntag (11.30 Uhr) über die Bühne gehen.

Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler sollen die rot-weiß-roten Farben in der Abfahrt hochhalten, US-Star Lindsey Vonn will trotz eines Kreuzbandrisses für Furore sorgen.

