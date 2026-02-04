„KI wird Maschine für sexuellen Kindesmissbrauch“

Ein kurzer Befehl genügt, um Minderjährige auf Fotos virtuell zu entkleiden – KI-Chatbots wie Elon Musks Grok, der deshalb erst kürzlich international für Empörung sorgte, machen es möglich. Experten warnen nun, dass Künstliche Intelligenz ohne dringende Maßnahmen zu einer „Maschine für sexuellen Kindesmissbrauch“ wird. Wie erschreckend das Ausmaß bereits ist, verdeutlichen jüngste Zahlen.
„Unsere Analysten arbeiten unermüdlich daran, diese Bilder entfernen zu lassen, um den Opfern Hoffnung zu geben. Doch mittlerweile ist die KI so weit fortgeschritten, dass Kriminelle im Grunde ihre eigenen Maschinen zur Erstellung von kinderpornografischem Material haben, mit denen sie alles herstellen können, was sie sehen wollen“, warnt Kerry Smith, Geschäftsführerin der britischen Internet Watch Foundation (IWF).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.