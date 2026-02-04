„KI wird Maschine für sexuellen Kindesmissbrauch“

„Unsere Analysten arbeiten unermüdlich daran, diese Bilder entfernen zu lassen, um den Opfern Hoffnung zu geben. Doch mittlerweile ist die KI so weit fortgeschritten, dass Kriminelle im Grunde ihre eigenen Maschinen zur Erstellung von kinderpornografischem Material haben, mit denen sie alles herstellen können, was sie sehen wollen“, warnt Kerry Smith, Geschäftsführerin der britischen Internet Watch Foundation (IWF).