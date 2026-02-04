LH Wallner platzt der Kragen: Grüne „abgewatscht“

„Keine Transparenz, aber verwundert über Kritik“

Auch NEOS-Chefin Claudia Gamon hatte einiges zu kritisieren – an oberster Stelle stand dabei der Stil der schwarz-blauen Regierungsmitglieder. „Viele Vorarlberger haben längst die Nase voll von dieser Arroganz. Dies zeigt sich nicht an einem Einzelfall, sondern ist ein Muster“, sagte Gamon. Würde an einem Vorhaben wie beispielsweise der Olympia-Förderung Kritik geübt, würden sich Wallner und seine Mitstreiter nicht in die Lage jener versetzen, die von einer Kürzung betroffen sind, sondern stets mit Unverständnis reagieren. Bei vielen Themen, seien es die Covid-Förderungen, die Führerschein-Causa oder zuletzt die Herausgabe der E-Mails in Sachen Wirtschaftsbund, wäre niemand um Transparenz bemüht. „Das kann man machen, dann muss man aber auch mit der Reaktion rechnen – und damit, dass man die Glaubwürdigkeit bei den Bürgern verliert!“