Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erheblicher Schaden

Dichter Rauch: Werkbank sorgte für Brand in Garage

Tirol
03.02.2026 21:10
Die Feuerwehren Schwaz und Jenbach rückten zum Brand in der Garage aus.
Die Feuerwehren Schwaz und Jenbach rückten zum Brand in der Garage aus.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Brenzlige Szenen in der Nacht auf Dienstag im Gewerbegebiet von Schwaz in Tirol: Ein Brand in einer Firma führte zu starker Rauchentwicklung und einem Großeinsatz der Feuerwehren. Glück im Unglück: Menschen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden ist jedoch erheblich.

0 Kommentare

In den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehren Schwaz und Jenbach zu einem Brand in einer Firma im Gewerbegebiet Schwaz gerufen. Die Florianis konnten den Brandherd rasch orten. Das Feuer, das an einer Werkbank ausgebrochen sein dürfte, war aber glücklicherweise bereits erloschen. Dennoch breitete sich dichter Rauch aus, der sowohl die Arbeitsbereiche als auch die angeschlossene Tiefgarage stark beeinträchtigte.

Lesen Sie auch:
In Innsbruck war es zu dem Brand gekommen (Symbolbild).
In Innsbrucker Wohnung
Verletzter und tote Katze: Brandursache geklärt
03.02.2026

Brandursache noch unklar
Die Einsatzkräfte rückten sofort mit Atemschutz und Belüftungsgeräten an. Durch gezielte Druckbelüftung konnte der Rauch schnell aus den Räumen entfernt werden, wodurch eine weitere Ausbreitung und größere Schäden verhindert wurden. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist erheblich. Die genaue Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SchwazTirolJenbach
RauchentwicklungFeuerwehrUnglück
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
178.765 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
150.527 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
120.201 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf