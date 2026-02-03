Dichter Rauch: Werkbank sorgte für Brand in Garage

In den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehren Schwaz und Jenbach zu einem Brand in einer Firma im Gewerbegebiet Schwaz gerufen. Die Florianis konnten den Brandherd rasch orten. Das Feuer, das an einer Werkbank ausgebrochen sein dürfte, war aber glücklicherweise bereits erloschen. Dennoch breitete sich dichter Rauch aus, der sowohl die Arbeitsbereiche als auch die angeschlossene Tiefgarage stark beeinträchtigte.