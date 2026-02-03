Dichter Rauch: Werkbank sorgte für Brand in Garage

Brenzlige Szenen in der Nacht auf Dienstag im Gewerbegebiet von Schwaz in Tirol: Ein Brand in einer Firma führte zu starker Rauchentwicklung und einem Großeinsatz der Feuerwehren. Glück im Unglück: Menschen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden ist jedoch erheblich.
In den frühen Morgenstunden wurden die Feuerwehren Schwaz und Jenbach zu einem Brand in einer Firma im Gewerbegebiet Schwaz gerufen. Die Florianis konnten den Brandherd rasch orten. Das Feuer, das an einer Werkbank ausgebrochen sein dürfte, war aber glücklicherweise bereits erloschen. Dennoch breitete sich dichter Rauch aus, der sowohl die Arbeitsbereiche als auch die angeschlossene Tiefgarage stark beeinträchtigte.
Brandursache noch unklar
Die Einsatzkräfte rückten sofort mit Atemschutz und Belüftungsgeräten an. Durch gezielte Druckbelüftung konnte der Rauch schnell aus den Räumen entfernt werden, wodurch eine weitere Ausbreitung und größere Schäden verhindert wurden. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist erheblich. Die genaue Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht.
