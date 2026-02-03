Verletzter und tote Katze: Brandursache geklärt

Zu dem Einsatz war es am Samstag gegen 14.20 Uhr in der Pradler Straße gekommen. In der betroffenen Wohnung im zweiten Stock hatten sich zwei Männer (55 und 57 Jahre) befunden. Sie konnten von den Florianijüngern gerettet und in Sicherheit bzw. in die Klinik gebracht werden.