In Innsbrucker Wohnung

Verletzter und tote Katze: Brandursache geklärt

Tirol
03.02.2026 13:38
In Innsbruck war es zu dem Brand gekommen (Symbolbild).
In Innsbruck war es zu dem Brand gekommen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Brandalarm gab es am vergangenen Wochenende in der Tiroler Landeshauptstadt, wie die „Krone“ berichtete. Während die Bewohner gerettet werden konnten, konnte eine Katze nur noch tot geborgen werden. Nun steht die Brandursache fest. 

0 Kommentare

Zu dem Einsatz war es am Samstag gegen 14.20 Uhr in der Pradler Straße gekommen. In der betroffenen Wohnung im zweiten Stock hatten sich zwei Männer (55 und 57 Jahre) befunden. Sie konnten von den Florianijüngern gerettet und in Sicherheit bzw. in die Klinik gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Einsatz in Innsbruck
Wohnungsbrand forderte Verletzten und tote Katze
31.01.2026

Zigaretten als Brandursache
Einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandstiftung konnten die Ermittler rasch ausschließen. Nun herrscht Klarheit über den Grund des Feuers. „Erhebungen zur Brandursache ergaben einen unsachgemäßen Gebrauch von Zigaretten“, heißt es von der Exekutive. 

Tirol

