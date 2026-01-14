Hanke kritisiert Verkaufspläne der ams-Osram

Insider: „Letzter Nagel in Sarg der ams“

Infineon will sich das Medizin- und Industriegeschäft sichern ohne aber das Werk in Premstätten zu übernehmen. Für den deutschen Konzern mag der Deal wirtschaftlich Sinn ergeben, für den österreichischen Standort wäre es aber eine Hiobsbotschaft. Die Zukunft des Werks mit seinen 1300 Mitarbeiten wäre ungewiss. Insider sprechen davon, dass die Proponenten dieses Deals damit „den letzten Nagel in den Sarg der ams“ schlagen würden. Denn die Fabrik wäre nach einem Verkauf bei weitem nicht mehr ausgelastet und wirtschaftlich nicht mehr betreibbar, heißt es.