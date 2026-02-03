Drama am Sessellift: Mädchen (12) stürzt ab

Mädchen hatte offenbar Riesenglück

Dieses konnte den Sturz jedoch nicht abbremsen, sie landete unmittelbar daneben im Schnee. Das Mädchen wurde anschließend zur Untersuchung ins Mammoth Hospital gebracht. Zu ihrem genauen Zustand machten die Betreiber zunächst keine weiteren Angaben. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es, man sei in Gedanken bei der Betroffenen und ihrer Familie, das Mädchen dürfte aber nur leicht verletzt worden sein.