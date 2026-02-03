Sekunden der Angst
Drama am Sessellift: Mädchen (12) stürzt ab
Sekundenlang hängt sie zwischen Himmel und Erde, gehalten nur von den Händen anderer Fahrgäste – dann verliert sie den Halt und stürzt in die Tiefe. Ein dramatischer Vorfall in einem kalifornischen Skigebiet sorgt für Aufsehen, nachdem ein junges Mädchen (12) aus einem Sessellift gefallen ist.
Der Unfall ereignete sich vergangenen Dienstagmorgen im Skigebiet Mammoth Mountain in Kalifornien. Laut Berichten rutschte das Mädchen aus einem Sessellift und hing zunächst mehrere Minuten in der Luft. Andere Liftgäste versuchten offenbar, sie festzuhalten, konnten sie jedoch nicht zurück auf den Sitz ziehen.
Mitarbeiter des Skigebiets eilten zu Hilfe
Mitarbeiter des Skigebiets eilten daraufhin zu Hilfe. Sie positionierten ein Netz sowie eine Matte unter dem Lift, um den Aufprall abzufedern. Schließlich rutschte das Mädchen aus dem Griff der anderen Fahrgäste und stürzte in die Tiefe.
Nach Angaben der Betreiber von Mammoth Mountain reagierten fünf Mitarbeiter und acht Gäste umgehend und spannten ein sogenanntes Verzögerungsnetz sowie eine Matte unter der Betroffenen.
Mädchen hatte offenbar Riesenglück
Dieses konnte den Sturz jedoch nicht abbremsen, sie landete unmittelbar daneben im Schnee. Das Mädchen wurde anschließend zur Untersuchung ins Mammoth Hospital gebracht. Zu ihrem genauen Zustand machten die Betreiber zunächst keine weiteren Angaben. In einer schriftlichen Stellungnahme hieß es, man sei in Gedanken bei der Betroffenen und ihrer Familie, das Mädchen dürfte aber nur leicht verletzt worden sein.
