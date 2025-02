Schock für Skifahrer: Seil von Lift herausgerissen

Schockmoment für zahlreiche Skifahrer am Samstag im Skigebiet Glungezer nahe Innsbruck: Bei einem Schlepplift wurde das Tragseil herausgerissen! Es schlug am Boden auf – zumindest ein Wintersportler wurde getroffen. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befanden sich 40 Personen am Lift.