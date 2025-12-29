Vorteilswelt
Auf Tiroler Gletscher

17 Wintersportler von defektem Lift abgeseilt

Tirol
29.12.2025 08:08

Schockmoment für zahlreiche Wintersportler am Sonntagnachmittag am Hintertuxer Gletscher in Tirol! Aufgrund eines technischen Gebrechens stand ein Sessellift plötzlich still. 17 Personen mussten aus der Höhe abgeseilt werden. Nach fast zweieinhalb Stunden war der Spuk vorbei.

0 Kommentare

Kurz nach 15.30 Uhr musste der Dreier-Sessellift „Schlegeis“ nach einem Defekt an der Antriebsscheibe abgeschaltet werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich allerdings 17 Wintersportler über die gesamte Liftstrecke verteilt in der Luft.

Die Rettungskräfte wurden zum Einsatzort gebracht. Eine Hubschrauberbergung war aber nicht ...
Die Rettungskräfte wurden zum Einsatzort gebracht. Eine Hubschrauberbergung war aber nicht möglich.(Bild: ZOOM Tirol)

Starker Wind erschwerte die Bergung
„Aufgrund des starken Windes war eine Hubschrauberbergung nicht möglich, sodass sämtliche Personen von der Bergrettung Tux und Mitarbeitern der Gletscherbahn von den Sesseln abgeseilt werden mussten“, sagt die Polizei.

17 Personen waren bis zu zweieinhalb Stunden in luftiger Höhe gefangen.
17 Personen waren bis zu zweieinhalb Stunden in luftiger Höhe gefangen.(Bild: ZOOM Tirol)
Mit Pistenbullys und Skidoos zu den Einsatzorten
Mehrere Rettungsteams wurden zuvor mit Pistenbullys und Skidoos zu den jeweiligen Einsatzorten gebracht. Gegen 18 Uhr konnte die letzte Person vom Lift geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Tirol

