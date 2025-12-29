17 Wintersportler von defektem Lift abgeseilt

Schockmoment für zahlreiche Wintersportler am Sonntagnachmittag am Hintertuxer Gletscher in Tirol! Aufgrund eines technischen Gebrechens stand ein Sessellift plötzlich still. 17 Personen mussten aus der Höhe abgeseilt werden. Nach fast zweieinhalb Stunden war der Spuk vorbei.
Kurz nach 15.30 Uhr musste der Dreier-Sessellift „Schlegeis“ nach einem Defekt an der Antriebsscheibe abgeschaltet werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich allerdings 17 Wintersportler über die gesamte Liftstrecke verteilt in der Luft.
Starker Wind erschwerte die Bergung
„Aufgrund des starken Windes war eine Hubschrauberbergung nicht möglich, sodass sämtliche Personen von der Bergrettung Tux und Mitarbeitern der Gletscherbahn von den Sesseln abgeseilt werden mussten“, sagt die Polizei.
Mit Pistenbullys und Skidoos zu den Einsatzorten
Mehrere Rettungsteams wurden zuvor mit Pistenbullys und Skidoos zu den jeweiligen Einsatzorten gebracht. Gegen 18 Uhr konnte die letzte Person vom Lift geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.