Rucksack von Frau (22) verfängt sich im Lift – tot

Frau wurde mitgeschleift

Während ein Brustgurt noch geschlossen war, verfing sich die nicht befestigte Schnalle des Hüftgurts am Liftstuhl. Die Frau wurde daraufhin über den Schnee mitgeschleift und hing schließlich in der Luft. Ein Mitarbeiter des Skigebiets betätigte den Notstopp, um den Sessellift anzuhalten, erklärte der Chef der Betreiberfirma.