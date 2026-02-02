Drama um Snowboarderin
Rucksack von Frau (22) verfängt sich im Lift – tot
Ein tragischer Unfall in einem beliebten Skigebiet in Japan endet tödlich: Eine 22-jährige Australierin ist nach einem Sturz aus einem Sessellift in der Region Nagano ihren schweren Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Polizei blieb die junge Frau mit einer Schnalle ihres Rucksacks am Lift hängen – mit fatalen Folgen.
Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag im Skigebiet Tsugaike in Otari, in der Region Nagano. Wie die japanische Polizei am Montag mitteilte, blieb die 22-Jährige beim Aussteigen aus einem Sessellift mit einer losen Schnalle ihres Rucksacks hängen.
Frau wurde mitgeschleift
Während ein Brustgurt noch geschlossen war, verfing sich die nicht befestigte Schnalle des Hüftgurts am Liftstuhl. Die Frau wurde daraufhin über den Schnee mitgeschleift und hing schließlich in der Luft. Ein Mitarbeiter des Skigebiets betätigte den Notstopp, um den Sessellift anzuhalten, erklärte der Chef der Betreiberfirma.
Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde die Australierin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Betreiber erlitt sie offenbar einen Herzstillstand. Am Sonntag erlag sie ihren schweren Verletzungen.
Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete unter Berufung auf die Polizei, die Frau sei als Ella Day Brooke identifiziert worden. Australische Medien erklärten später, es habe sich um Brooke Day gehandelt.
Firma verspricht lückenlose Aufklärung
Die Betreibergesellschaft des Skigebiets Tsugaike sowie die Tsugaike Gondola Lift Co entschuldigten sich öffentlich für den Unfall und kündigten eine Untersuchung des Vorfalls an. Firmenchef Kubo erklärte zudem, man kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden und überprüfe die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen.
Auch das australische Außenministerium bestätigte den Todesfall. Man leiste konsularische Unterstützung für die Familie der in Japan verstorbenen Australierin. „Wir sprechen der Familie in dieser schwierigen Zeit unser tiefstes Beileid aus“, hieß es in einer Stellungnahme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.