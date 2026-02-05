Auge in Auge mit dem größten „Lagerfeuer“ von Wien

Die beiden Kranführer müssen nicht einfach nur die Öfen am Brennen halten: Sie stellen damit auch die Müllmischung zusammen, die sich am besten verheizen lässt. Ohnehin wird aber nicht beliebig Abfall verbrannt. Wie aus einer Speisekarte sucht sich die Spittelau aus dem Müll der Stadt die nützlichen Bestandteile heraus und bestellt sie bei der MA 48. So entsteht ein Brennwert, der mit Braunkohle zu vergleichen ist. „Hausmüll brennt am besten“, sagt Ponweiser – und verwehrt sich zugleich vehement gegen „Gerüchte, dass die Fernwärme gegen Recycling ist“, im Gegenteil.