Malle-Stars feierten

So wurde St. Anton am Arlberg zum Klein-Ballermann

Adabei Österreich
05.02.2026 20:00
Lorenz Büffel, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Michael Hartinger vom voXXclub backstage ...
Lorenz Büffel, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann, Michael Hartinger vom voXXclub backstage kurz vor der Party im Moserwirt(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Mit ihrer Musik begeistern sie Millionen von Menschen auf Mallorcas berüchtigter Vergnügungsmeile. Jetzt geigten die Stars wie Mickie Krause, Lorenz Büffel und der voXXclub am Arlberg auf. Das wollte selbst DJ Ötzi nicht verpassen.

Sobald Ballermann-Stars wie Mickie Krause, Lorenz Büffel oder der voXXclub eine Bühne betreten, klingelt bei ihnen die Kasse. Denn ein Krause („Biste Braun, kriegste Fraun“) berappt dann schon mal eine fünfstellige Summe. Ähnlich ist’s auch bei dem aus Krems an der Donau stammenden Büffel, wenn er mit „Krachern“ wie „Johnny Depp“ die Stimmung anheizt.

DJ Ötzi sang im Kreise der Ballermann-Stars auch seine Hits.
DJ Ötzi sang im Kreise der Ballermann-Stars auch seine Hits.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Party, egal ob heiß oder kalt
Genau das war der Grund, warum sie alle (mit DJ Ötzi als Verstärkung) am Donnerstag in St. Anton am Arlberg beim Moserwirt (er tituliert sich selbstironisch nicht nur als „wahrscheinlich schlechteste Skihütte“, sondern auch als Partyhochburg) versammelt war. Es wurde bei freiem Eintritt zur Amazon Music Hüttenparty geladen.

Lorenz Büffel, gefeiert zwischen St. Anton und Mallorca.
Lorenz Büffel, gefeiert zwischen St. Anton und Mallorca.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Temperaturunterschiede zwischen Mallorca und dem Arlberg spielten für die Stimmung freilich keine Rolle, wie uns Büffel erzählte: „Ich bin sehr stolz, dass ich als waschechter Österreicher mit ,Baila Baila‘ das Line-up anführen durfte. Après-Ski ist kalt, Ballermann auf Mallorca im Sommer ist heiß, aber letztlich trifft sich hier eine große Familie.“

Unzählige Fans säumten die Ränge bei der Hüttenparty.
Unzählige Fans säumten die Ränge bei der Hüttenparty.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Und für ihn, der längst auf Malle lebt, geht es noch über Villach nach Ischgl weiter, bevor ihn dann wieder die Frühlingssonne seiner Wahlheimat hat.

