So wurde St. Anton am Arlberg zum Klein-Ballermann

Mit ihrer Musik begeistern sie Millionen von Menschen auf Mallorcas berüchtigter Vergnügungsmeile. Jetzt geigten die Stars wie Mickie Krause, Lorenz Büffel und der voXXclub am Arlberg auf. Das wollte selbst DJ Ötzi nicht verpassen.
Sobald Ballermann-Stars wie Mickie Krause, Lorenz Büffel oder der voXXclub eine Bühne betreten, klingelt bei ihnen die Kasse. Denn ein Krause („Biste Braun, kriegste Fraun“) berappt dann schon mal eine fünfstellige Summe. Ähnlich ist’s auch bei dem aus Krems an der Donau stammenden Büffel, wenn er mit „Krachern“ wie „Johnny Depp“ die Stimmung anheizt.
Party, egal ob heiß oder kalt
Genau das war der Grund, warum sie alle (mit DJ Ötzi als Verstärkung) am Donnerstag in St. Anton am Arlberg beim Moserwirt (er tituliert sich selbstironisch nicht nur als „wahrscheinlich schlechteste Skihütte“, sondern auch als Partyhochburg) versammelt war. Es wurde bei freiem Eintritt zur Amazon Music Hüttenparty geladen.
Die Temperaturunterschiede zwischen Mallorca und dem Arlberg spielten für die Stimmung freilich keine Rolle, wie uns Büffel erzählte: „Ich bin sehr stolz, dass ich als waschechter Österreicher mit ,Baila Baila‘ das Line-up anführen durfte. Après-Ski ist kalt, Ballermann auf Mallorca im Sommer ist heiß, aber letztlich trifft sich hier eine große Familie.“
Und für ihn, der längst auf Malle lebt, geht es noch über Villach nach Ischgl weiter, bevor ihn dann wieder die Frühlingssonne seiner Wahlheimat hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.