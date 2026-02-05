Asien-Winterspiele doch nicht in Saudis Megastadt

Die Asien-Winterspiele 2029 werden nicht in Saudi-Arabien, sondern in Kasachstan stattfinden.
Das Olympic Council von Asien hat am Donnerstag am Rande der Olympischen Spiele in Italien die Millionenstadt Almaty als neuen Veranstaltungsort bekanntgegeben. Ursprünglich waren die Spiele an Saudi-Arabien vergeben worden. Geplant war die Austragung in der Bergregion Trojena, die Teil der geplanten Megastadt Neom sein soll. Ende Jänner wurde die Veranstaltung aber zurückgegeben.
„Vision 2030“
Die Rückgabe der asiatischen Winterspiele ist ein weiterer Rückschlag für Neom, eine für neun Millionen Einwohner geplante futuristische Stadt in der Wüste am Roten Meer als Teil der „Vision 2030“. Neom hatte wiederholt mit Verzögerungen zu kämpfen, zudem tauchten Fragen nach der Machbarkeit auf.
