Asien-Winterspiele doch nicht in Saudis Megastadt

Das Olympic Council von Asien hat am Donnerstag am Rande der Olympischen Spiele in Italien die Millionenstadt Almaty als neuen Veranstaltungsort bekanntgegeben. Ursprünglich waren die Spiele an Saudi-Arabien vergeben worden. Geplant war die Austragung in der Bergregion Trojena, die Teil der geplanten Megastadt Neom sein soll. Ende Jänner wurde die Veranstaltung aber zurückgegeben.