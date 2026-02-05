Ukraine und Russland tauschen Kriegsgefangene aus

Anzeichen für einen Durchbruch gab es zunächst aber nicht. Die Positionen liegen weit auseinander. Die russische Führung fordert weiter den Abzug ukrainischer Truppen aus dem gesamten Gebiet Donezk in der Ukraine und nun auch Kontrolle über das besetzte Atomkraftwerk Saporischschja. Kiew lehnt einen einseitigen Rückzug weiter ab und fordert, dass der Krieg entlang der aktuellen Frontlinien eingefroren wird. Zudem will die ukrainische Regierung die Kontrolle über das größte Kernkraftwerk Europas behalten. Der Chef des russischen Staatskonzerns Rosatom schlug am Donnerstag eine internationale Zusammenarbeit vor.