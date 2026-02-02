21 Freunde gewinnen gemeinsam Lotto-Jackpot

Die Gruppe war daher am Montag auch Gesprächsthema Nummer eins in dem flämischen Dorf Zingem. Seine Stammgäste seien zunächst fassungslos gewesen, sagte Taerwe. Sie würden Wert darauf legen, anonym zu bleiben, und hätten noch keine konkreten Pläne, was sie mit dem Geld machen, verriet er. Ihre Arbeitsplätze würden sie wohl nicht aufgeben.