„Der Champagner floss“
21 Freunde gewinnen gemeinsam Lotto-Jackpot
Im belgischen Dorf Zingem hat eine Gruppe von 21 Freundinnen und Freunden gemeinsam den Euromillionen-Jackpot geknackt. Sie hatten das Los in einer Bäckerei gekauft und teilen den Gewinn von 123 Millionen Euro nun zu gleichen Teilen unter sich auf.
Das Los hatten sie in der örtlichen Bäckerei gekauft. „Sie waren sehr bodenständig, aber der Champagner floss bereits“, sagte Inhaber Redgy Taerwe, der mit den Euromillionen-Gewinnerinnen und -gewinnern anstieß.
Er führt das Geschäft bereits in siebter Generation und verkauft neben Backwaren auch Lottoscheine der National Lottery.
Belgische Medien berichteten, dass die Gruppe für die Lose fünf Euro pro Kopf gezahlt hätte. Nun erhält jede Person knapp 5,9 Millionen Euro. Die Ziehung war bereits am Freitag. Es handelt sich um den höchsten Jackpot, der jemals in Belgien geknackt wurde.
Die Gruppe war daher am Montag auch Gesprächsthema Nummer eins in dem flämischen Dorf Zingem. Seine Stammgäste seien zunächst fassungslos gewesen, sagte Taerwe. Sie würden Wert darauf legen, anonym zu bleiben, und hätten noch keine konkreten Pläne, was sie mit dem Geld machen, verriet er. Ihre Arbeitsplätze würden sie wohl nicht aufgeben.
Euromillionen oder Euromillions wird in den neun europäischen Ländern Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und in der Schweiz gespielt.
