Lotto: Erster Fünffachjackpot des Jahres wartet

Am Sonntag hatte kein Spielteilnehmer die sechs richtigen Zahlen auf seinem Lotto-Tippschein angekreuzt. Somit wartet am Mittwoch der erste Fünffachjackpot des Jahres. Im Topf sind bereits stolze sechs Millionen Euro.
Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es bei der Ziehung am Sonntag hingegen gleich vier Gewinner. Je dreimal wurde ein derartiger Schein im Burgenland abgegeben, bei allen Dreien fehlte jeweils die Zahl 32 auf den Sechser. Der vierte Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Wien getippt. Alle vier Gewinner erhalten jeweils etwas mehr 43.000 Euro.
Zwei Sechser bei Lotto-Plus-Ziehung
Für die Lotto-Plus-Ziehung wurden dieses Mal zwei richtige Sechser-Tipps abgegeben. Ein Lotto-Plus-Sechser geht nach Vorarlberg, der zweite nach Salzburg. In Vorarlberg war es der zehnte von 15 Tipps, auf dem die richtige Kombination angekreuzt war, in Salzburg war der zweite von zehn Quicktipps erfolgreich. Die beiden Lotto-Plus-Sechser sind jeweils etwas mehr als 181.000 Euro schwer. Beim Lotto-Plus-Sechser in der nächsten Runde am Mittwoch wird es um rund 350.000 Euro gehen.
Solo-Joker aus Kärnten erhält 276.000 Euro
Beim Joker war am Sonntag das „Ja” und die richtige Joker-Kombination auf einem EuroMillionen Tippschein zu finden. Der Solo-Gewinn geht hier nach Kärnten, der oder die Gewinner:in darf sich über mehr als 276.000 Euro Gewinn freuen.
Die Ziehung am Mittwoch moderiert übrigens Ralph Huber-Blechinger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.