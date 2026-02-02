Lotto: Erster Fünffachjackpot des Jahres wartet

Vorteilswelt
Österreich
02.02.2026 10:46
Der erste Lotto-Vierfachjackpot des Jahres hat sich gleich zum ersten Fünffachjackpot 2026 ...
Der erste Lotto-Vierfachjackpot des Jahres hat sich gleich zum ersten Fünffachjackpot 2026 weiterentwickelt.
Von krone.at

Am Sonntag hatte kein Spielteilnehmer die sechs richtigen Zahlen auf seinem Lotto-Tippschein angekreuzt. Somit wartet am Mittwoch der erste Fünffachjackpot des Jahres. Im Topf sind bereits stolze sechs Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es bei der Ziehung am Sonntag hingegen gleich vier Gewinner. Je dreimal wurde ein derartiger Schein im Burgenland abgegeben, bei allen Dreien fehlte jeweils die Zahl 32 auf den Sechser. Der vierte Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Wien getippt. Alle vier Gewinner erhalten jeweils etwas mehr 43.000 Euro.

Zwei Sechser bei Lotto-Plus-Ziehung
Für die Lotto-Plus-Ziehung wurden dieses Mal zwei richtige Sechser-Tipps abgegeben. Ein Lotto-Plus-Sechser geht nach Vorarlberg, der zweite nach Salzburg. In Vorarlberg war es der zehnte von 15 Tipps, auf dem die richtige Kombination angekreuzt war, in Salzburg war der zweite von zehn Quicktipps erfolgreich. Die beiden Lotto-Plus-Sechser sind jeweils etwas mehr als 181.000 Euro schwer. Beim Lotto-Plus-Sechser in der nächsten Runde am Mittwoch wird es um rund 350.000 Euro gehen.

Solo-Joker aus Kärnten erhält 276.000 Euro
Beim Joker war am Sonntag das „Ja” und die richtige Joker-Kombination auf einem EuroMillionen Tippschein zu finden. Der Solo-Gewinn geht hier nach Kärnten, der oder die Gewinner:in darf sich über mehr als 276.000 Euro Gewinn freuen.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert übrigens Ralph Huber-Blechinger.

