Lotto: Erster Fünffachjackpot des Jahres wartet

Zwei Sechser bei Lotto-Plus-Ziehung

Für die Lotto-Plus-Ziehung wurden dieses Mal zwei richtige Sechser-Tipps abgegeben. Ein Lotto-Plus-Sechser geht nach Vorarlberg, der zweite nach Salzburg. In Vorarlberg war es der zehnte von 15 Tipps, auf dem die richtige Kombination angekreuzt war, in Salzburg war der zweite von zehn Quicktipps erfolgreich. Die beiden Lotto-Plus-Sechser sind jeweils etwas mehr als 181.000 Euro schwer. Beim Lotto-Plus-Sechser in der nächsten Runde am Mittwoch wird es um rund 350.000 Euro gehen.