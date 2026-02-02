Pinzgauer Bau-Firma Adlerblick im Konkurs

Über die Adlerblick Altbausanierung GmbH und die gleichnamige Holding wurden am Montag Konkursverfahren eröffnet: Die Saalfeldener gerieten in einen finanziellen Engpass, da Forderungen um 180.000 Euro ausfielen, begründete der KSV1870 die Insolvenz. Beide Unternehmen sind mit rund zwei Millionen Euro im Minus.