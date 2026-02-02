Pinzgauer Bau-Firma Adlerblick im Konkurs

Über die Adlerblick Altbausanierung GmbH und die gleichnamige Holding wurden am Montag Konkursverfahren eröffnet: Die Saalfeldener gerieten in einen finanziellen Engpass, da Forderungen um 180.000 Euro ausfielen, begründete der KSV1870 die Insolvenz. Beide Unternehmen sind mit rund zwei Millionen Euro im Minus.
Die Bau-Firma, die vor allem im Bereich Altbausanierung tätig war, hat ein Minus von 1,3 Millionen Euro angehäuft. Bei der gleichnamigen Holding finden sich 900.000 Euro auf der Passiva-Seite. 14 Mitarbeiter sind von der Pleite genauso betroffen wie 75 Gläubiger.
Laut dem Kreditorenschutzverband KSV1870 führte ein Forderungsausfall von rund 180.000 Euro zur Insolvenz der Adlerblick Altbausanierung GmbH. Bei der Adlerblick Holding GmbH, die auch Eigentümerin einer mittlerweile sanierten Wohnimmobilie in Saalfelden ist, löste der bislang gescheiterte Verkauf dieser Liegenschaft die Pleite aus.
Zum Masseverwalter wurde der Rechtsanwalt Bernd Illichmann bestellt. Gläubiger können bis zum 8. April Forderungen anmelden.
