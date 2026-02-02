Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plätze gesucht

So geht es nun mit Plattform Frida in Tirol weiter

Tirol
02.02.2026 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: NLK Pfeffer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Die digitale Anmeldeplattform für die neu aufgestellte Kinderbildung und -betreuung hat offenbar ihre erste Bewährungsprobe bestanden: Anträge für mehr als 11.000 Kinder wurden digital eingemeldet, nun erfolgt die Platzvergabe. 

0 Kommentare

Seit 1. Dezember des Vorjahres war die digitale Anmeldeplattform Frida für einen Kinderbetreuungsplatz in Tirol freigeschaltet. Bis 31. Jänner hatten Eltern und Erziehungsberechtigte Zeit, Bedarf einzumelden. Am Montag zog das Land eine erste Bilanz. „Die Anmeldeplattform ist gut gestartet und umfasst Anträge für rund 11.000 Kinder, die einen qualitätsvollen und möglichst wohnortnahen Platz finden werden“, betonten LH Anton Mattle und Bildungs-LR Cornelia Hagele. Nur rund 600 Anmeldungen seien analog über Gemeinden, private Erhalter oder Einrichtungen eingebracht worden.

Zitat Icon

Tirol ist das einzige Bundesland, das den Mut hat, ein Recht auf Kinderbildung und Kinderbetreuung umzusetzen. 

Bildungs-LR Cornelia Hagele

Eigens abgestellte Koordinatoren helfern Eltern
Nun gehe es an das Kernelement des Prozesses, die Platzvergabe bei den Erhaltern von privaten und betrieblichen Kindergärten, Krippen und Horten. Am 1. März folgt die Einteilung bei öffentlichen Erhaltern bzw. Gemeinden.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Digitale Lösung
Plattform „Frida“ hilft bei Kinderbetreuung
07.10.2025

E-Mail, sobald Platz gefunden ist
Währenddessen ist eine Kontaktaufnahme zwischen Eltern und den Einrichtungen laufend möglich. Dabei kommen auch die eigens geschulten Koordinatorinnen und Koordinatoren des Landes zum Einsatz. Sobald ein Platz in einer Einrichtung gefunden wurde, erhalten Betreffende eine E-Mail. Die Abwicklung aller fristgerechten Anmeldungen ist bis 1. April 2026 vorgesehen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.619 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
104.097 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
92.668 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf