So geht es nun mit Plattform Frida in Tirol weiter

Seit 1. Dezember des Vorjahres war die digitale Anmeldeplattform Frida für einen Kinderbetreuungsplatz in Tirol freigeschaltet. Bis 31. Jänner hatten Eltern und Erziehungsberechtigte Zeit, Bedarf einzumelden. Am Montag zog das Land eine erste Bilanz. „Die Anmeldeplattform ist gut gestartet und umfasst Anträge für rund 11.000 Kinder, die einen qualitätsvollen und möglichst wohnortnahen Platz finden werden“, betonten LH Anton Mattle und Bildungs-LR Cornelia Hagele. Nur rund 600 Anmeldungen seien analog über Gemeinden, private Erhalter oder Einrichtungen eingebracht worden.