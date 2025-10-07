Plattform „Frida“ hilft bei Kinderbetreuung

Wichtig: Die Anmeldung für 2026/27 ist von 1. Dezember bis 31. Jänner geöffnet. Um sich für „Frida“ anzumelden, wird die ID Austria benötigt. „In Ausnahmefällen wird auch eine analoge Einmeldung weiterhin möglich sein“, heißt es in einer Aussendung des Landes. Wie die Verantwortlichen vorrechnen, gibt es in ganz Tirol 940 Einrichtungen für die Kinderbildung und Kinderbetreuung und derzeit werden insgesamt 42.800 Kinder in einem Kindergarten, einer Kinderkrippe oder einem Hort sowie in Spielgruppen, Ganztagsschulen und bei Tageseltern gebildet und betreut.