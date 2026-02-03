Tochter schlug mit Hammer auf schlafende Mama ein

Die Vorgeschichte der Tat ist ebenso verstörend wie tragisch. Die Angeklagte, die als Mann geboren wurde, sich später einer Geschlechtsumwandlung unterzog und jetzt wieder männliche Hormone einnimmt, sprach vor Gericht von einer jahrelangen toxischen Beziehung zur Mutter. Diese habe sie erniedrigt, emotional unter Druck gesetzt und bereits als Minderjährige zur Geschlechtsumwandlung gedrängt.