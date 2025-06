Mordversuch? Mit Hammer auf Mutter eingedroschen

In die Justizanstalt eingeliefert

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft sei die Verdächtige noch am selben Tag in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden. Wie schwer die 48-jährige Mutter verletzt wurde, gab die Polizei noch nicht bekannt. „Als Motiv wurden von der Beschuldigten langjährige Probleme und Unstimmigkeiten angegeben“, heißt es. Weitere Ermittlungen sind noch im Gange.