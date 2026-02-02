Immer mehr ältere Vorarlberger sind ohne Job

Besonderes Augenmerk auf Ältere

Ende Jänner waren insgesamt 11.899 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Besonders stark betroffen von der aktuellen Entwicklung ist die Altersgruppe der über 55-Jährigen“, betonte Bereuter. In dieser Gruppe ist die Arbeitslosigkeit überproportional stark angestiegen, denn hier erhöhte sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen um 15,4 Prozent auf 2261 Personen. „Wir werden in den kommenden Monaten einen besonderen Schwerpunkt auf diese Gruppe legen“, versprach Bereuter.