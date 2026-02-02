Vorteilswelt
AMS-Zahlen

Immer mehr ältere Vorarlberger sind ohne Job

Vorarlberg
02.02.2026 16:45
Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung wird die Zahl der Arbeitssuchenden in den kommenden ...
Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung wird die Zahl der Arbeitssuchenden in den kommenden Monaten nicht sinken(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ende Jänner waren in Vorarlberg exakt 11.899 Männer und Frauen beim AMS Vorarlberg arbeitslos vorgemerkt. Das ist ein Anstieg von 722 Personen gegenüber dem Vorjahr. Besonders besorgniserregend sind die Zahlen bei den über 55-Jährigen. 

Die wirtschaftliche Erholung verläuft weiterhin schleppend. „Da die Wirtschaft nur langsam auf den Wachstumspfad zurückkehrt, rechnen wir in den ersten Monaten des neuen Jahres noch mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit“, erklärte AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter die aktuellen Arbeitsmarktentwicklungen. 

Besonderes Augenmerk auf Ältere
Ende Jänner waren insgesamt 11.899 Personen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Besonders stark betroffen von der aktuellen Entwicklung ist die Altersgruppe der über 55-Jährigen“, betonte Bereuter. In dieser Gruppe ist die Arbeitslosigkeit überproportional stark angestiegen, denn hier erhöhte sich die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen um 15,4 Prozent auf 2261 Personen. „Wir werden in den kommenden Monaten einen besonderen Schwerpunkt auf diese Gruppe legen“, versprach Bereuter.

Besonders stark betroffen ist die Altersgruppe der über 55-Jährigen. Wir werden in den kommenden Monaten einen besonderen Schwerpunkt auf diese Gruppe legen

Bernhard Bereuter, AMS-Landesgeschäftsführer

Die rasche Integration in den Arbeitsmarkt hat dabei oberste Priorität. Ältere Arbeitskräfte würden über umfangreiche Erfahrung, hohes Fachwissen sowie eine ausgeprägte Loyalität verfügen und würden damit ein unverzichtbares Arbeitskräftepotenzial darstellen. Unternehmen, die dieses Potenzial nutzen und eine Beschäftigungsmöglichkeit anbieten, werden vom AMS unterstützt: Im Rahmen der Aktion 55+ können Betriebe mit der Eingliederungsbeihilfe eine Lohnkostenförderung erhalten. 

Gute Lage am Lehrstellenmarkt
Positive Nachrichten gibt es für die jungen Arbeitnehmer: Zum Stichtag am 31. Jänner gab es 239 sofort verfügbare offene Lehrstellen. Insgesamt stehen ihnen 1035 offene Lehrstellen zur Verfügung. Die Anzahl der Lehrstellensuchenden erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 21 oder 7,3 Prozent auf insgesamt 310 Personen.

Vorarlberg
