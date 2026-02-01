Tiroler (47) verliert fast 100.000 Euro an Gauner

Hohe Renditen versprochen

In einem weiteren Fall wurde der Mann ebenfalls telefonisch kontaktiert und über angebliche Krypto-Handelsgeschäfte informiert. Ihm wurden Investments mit angeblich garantierten monatlichen Renditen zwischen 6,2 und 7,8 Prozent angeboten. Laut den Tätern sei das investierte Geld vom Bitcoin-Wallet des Opfers auf ein Wallet der Betrüger transferiert worden.