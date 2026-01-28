Tirolerin (56) entging Betrug in letzter Minute

Fünfstellige Summe „gerettet“

Da die Frau unverzüglich mit der Bank Kontakt aufgenommen hatte, konnte die Überweisung im fünfstelligen Bereich (also mehrere zehntausend Euro) storniert werden. Die weitere Überweisung war jedoch bereits vollzogen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ausforschung der Täterschaft laufen.