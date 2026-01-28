Vorteilswelt
Überweisung gestoppt

Tirolerin (56) entging Betrug in letzter Minute

Tirol
28.01.2026 20:58
Der Täter mit männlicher Stimme überredete die Tirolerin zu Überweisungen (Symbolbild).
Der Täter mit männlicher Stimme überredete die Tirolerin zu Überweisungen (Symbolbild).(Bild: Canva.com)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

So viel Glück hat leider nicht jeder, der in jüngster Zeit von dubiosen Ganoven im Internet geködert wurde. Einer Frau (56) aus dem Bezirk Kitzbühel und ihrer Bank gelang es in letzter Minute, einen großen Schaden zu verhindern.

Am Mittwoch wurde die 56-jährige Frau von einem bis dato unbekannten Täter via Telefon kontaktiert. Die Person mit männlicher Stimme gab sich als Bankmitarbeiter aus und verwickelte die Frau in ein Gespräch.

Abbuchungen in unterschiedlicher Höhe
Die 56-Jährige wurde zur Durchführung diverser Aktionen und Freigaben auf einer Banking-App angewiesen, wodurch es in weiterer Folge zu zwei Abbuchungen im drei- bzw. fünfstelligen Eurobereich kam.

Fünfstellige Summe „gerettet“
Da die Frau unverzüglich mit der Bank Kontakt aufgenommen hatte, konnte die Überweisung im fünfstelligen Bereich (also mehrere zehntausend Euro)  storniert werden. Die weitere Überweisung war jedoch bereits vollzogen worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ausforschung der Täterschaft laufen.

