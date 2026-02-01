Skifahrer schwer verletzt: Unbekannter fuhr weiter

Schwerer Skiunfall am Sonntag im Tiroler Außerfern! Ein Deutscher (44) wurde von einem unbekannten Skifahrer, der mit hoher Geschwindigkeit über die Piste bretterte, von hinten angefahren. Der 44-Jährige kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der Unbekannte fuhr einfach weiter.
Der Urlauber fuhr am Sonntag gegen 12.30 Uhr mit seinen Skiern im Skigebiet Bichlbach/Almkopfbahn die rote Piste Nr. 1 ab und setzte in einem flacheren Pistenabschnitt, auf einer Seehöhe von etwa 1340 Metern, einen Rechtsschwung an. „In diesem Augenblick kam ein mit höherer Geschwindigkeit fahrender, bisher unbekannter Skifahrer von hinten und fuhr dem Deutschen vorne über dessen Skier“, heißt es seitens der Polizei.
Mit Notarzthubschrauber ins Spital
Dadurch kam der 44-Jährige zu Sturz. „Der unbekannte Skifahrer kam selbst nicht zu Sturz, rief einer weiteren unbekannten Person etwas zu und setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort“, so die Ermittler. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen.
Die Polizei bitte nun um Hinweise. Der Fahrerflüchtige soll eine rote Jacke und einen schwarzen Helm mit blau verspiegelter Brille getragen haben.
