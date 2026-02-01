Skifahrer schwer verletzt: Unbekannter fuhr weiter

Der Urlauber fuhr am Sonntag gegen 12.30 Uhr mit seinen Skiern im Skigebiet Bichlbach/Almkopfbahn die rote Piste Nr. 1 ab und setzte in einem flacheren Pistenabschnitt, auf einer Seehöhe von etwa 1340 Metern, einen Rechtsschwung an. „In diesem Augenblick kam ein mit höherer Geschwindigkeit fahrender, bisher unbekannter Skifahrer von hinten und fuhr dem Deutschen vorne über dessen Skier“, heißt es seitens der Polizei.