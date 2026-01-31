Rowdy fuhr nach Kollision mit Skifahrer davon

Bundeskanzler geht mit Wendemanöver auf Risiko
Stockers „irrer Iwan“
Eine Kollision zwischen einem Polen und einem bislang unbekannten Skifahrer endete am Freitag für den Skigast in Osttirol mit erheblichen Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen bzw. dem unbekannten Alpinisten.
Zum Zwischenfall kam es am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 7 im Skigebiet der Lienzer Bergbahnen am Zettersfeld. Im Bereich des Idlbodens kollidierten am Ende des Funparks zwei Skifahrer.
Alpinist fuhr einfach weiter
Dabei erlitt ein Pole (26) erhebliche Verletzungen, weil er von einem bislang unbekannten Skifahrer umgefahren wurde. Der zweite Alpinist fuhr, ohne anzuhalten, weiter.
Die Polizeiinspektion Sillian sucht nun nach Zeugen des Vorfalles unter Tel.: 059133 / 7238.
