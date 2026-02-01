Schwere Rodelunfälle forderten drei Verletzte

In einer scharfen Rechtskurve verlor das Duo die Kontrolle und stürzte samt der Rodel rund 50 Meter über eine steile Böschung hinab und blieb dort schwer verletzt liegen. Sowohl der 24-Jährige als auch seine 20-jährige Begleiterin waren ansprechbar und auch augenscheinlich alkoholisiert, wie die Polizei schildert.