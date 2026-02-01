Schwere Rodelunfälle forderten drei Verletzte

Gleich zwei schwere Rodelunfälle ereigneten sich auf Tirols Rodelbahnen am Samstag. Am Nachmittag verunfallten zwei Deutsche im Brixental und verletzten sich dabei schwer. Am Abend stürzte ein weiterer Urlauber in einen Wald.
Den Anfang machten am Nachmittag zwei Deutsche, die auf der Rodelbahn Wilder Kaiser Brixental im Gemeindegebiet von Westendorf gemeinsam mit einer Rodel ohne Helm unterwegs waren.
In einer scharfen Rechtskurve verlor das Duo die Kontrolle und stürzte samt der Rodel rund 50 Meter über eine steile Böschung hinab und blieb dort schwer verletzt liegen. Sowohl der 24-Jährige als auch seine 20-jährige Begleiterin waren ansprechbar und auch augenscheinlich alkoholisiert, wie die Polizei schildert.
Der Mann zog sich bei dem Ausritt eine schwere Verletzung am linken Sprunggelenk zu und wurde mit dem Heli ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen, die Frau zog sich erhebliche Verletzungen zu und landete im Krankenhaus Kufstein.
Böser Unfall endete mit schweren Verletzungen
Am Abend folgte ein weiterer schwerer Unfall. Dieses Mal stürzte ein Urlauber auf der Rodelbahn Gerlosstein in Hainzenberg in einen Wald ab. Er geriet zuvor mit seiner Rodel über den Pistenrand hinaus.
Der Rodeldienst der Bergrettung Zell am Ziller sowie Bergbahnmitarbeiter konnten den Mann bergen und mit dem Skidoo zur Talstation transportieren. Dort wurde der Schwerverletzte mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
