Riskant überholt

Busfahrer und Pkw-Lenker geraten sich in die Haare

Vorarlberg
01.02.2026 13:25
Die Polizei Lustenau sucht jenen Mann, der die Streithähne beruhigt hat, sowie eine Frau, die ...
Die Polizei Lustenau sucht jenen Mann, der die Streithähne beruhigt hat, sowie eine Frau, die die Auseinandersetzung gefilmt haben soll.(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nachdem ein Busfahrer, der am Samstagabend auf der Dornbirner Straße in Lustenau (Vorarlberg) unterwegs war, kurz vor der Haltestelle „Binsenfeld“ von einem Pkw-Lenker überholt und geschnitten worden war, kam es zwischen den beiden Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung. 

Nach dem riskanten Überholmanöver machte zunächst der Buslenker der Linie 160 seinem Ärger Luft. Der Pkw-Lenker, der ebenfalls vor dem Haus Nummer 8 in der Dornbirnerstraße angehalten hatte, ließ sich das nicht gefallen. Er wurde verbal unterstützt von seinen Mitfahrern.

Männer gingen aufeinander los
Der Streit eskalierte, als der Autolenker dem Busfahrer zweimal gegen die Brust stieß. Daraufhin kam es laut Polizei zu „kurzen wechselseitigen körperlichen Übergriffen“. Erst als ein männlicher Fahrgast dem Busfahrer zu Hilfe eilte, beruhigte sich die Situation. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.  

Ein weiblicher Fahrgast hatte den Vorfall offenbar gefilmt. Um den genauen Hergang zu klären, sucht die Polizei nach dieser Frau sowie jenem Mann, der den Streithähnen Einhalt geboten hat. Beide Personen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lustenau in Verbindung zu setzen. 

