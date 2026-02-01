67-Jährige fuhr mit Auto in Fenster von Restaurant

Wie durch ein Wunder wurde bei einem wilden Unfall in Leonding am Samstagabend nur eine Person leicht verletzt. Ein Auto und ein Kleintransporter waren auf der Welser Straße kollidiert, woraufhin der Pkw durch die Glasfassade eines Asia-Restaurants krachte.
Am Samstag gegen 20.55 Uhr waren eine 67-jährige Linzerin mit ihrem Auto und ein 53-jähriger Innviertler mit seinem Kleintransporter auf der Welser Straße bei Leonding unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge, woraufhin laut ersten Angaben die Autofahrerin von der Straße abkam und durch die Glasfassade eines Asia-Restaurants krachte.
Gäste unverletzt
Obwohl dort noch Gäste anwesend waren, wurde im Restaurant wie durch ein Wunder niemand verletzt. Ein Fahrzeuginsasse musste mit leichten Blessuren ins Krankenhaus transportiert werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und am Restaurant ist erheblich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.