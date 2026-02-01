67-Jährige fuhr mit Auto in Fenster von Restaurant

Am Samstag gegen 20.55 Uhr waren eine 67-jährige Linzerin mit ihrem Auto und ein 53-jähriger Innviertler mit seinem Kleintransporter auf der Welser Straße bei Leonding unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge, woraufhin laut ersten Angaben die Autofahrerin von der Straße abkam und durch die Glasfassade eines Asia-Restaurants krachte.