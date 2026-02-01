Vorteilswelt
Stimmen im Kopf

Frau wollte Zufallsopfer Messer in Bauch rammen

Oberösterreich
01.02.2026 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jürgen Pachner)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Stimmen im Kopf hätten den Befehl gegeben, einen Menschen zu töten. Irgendeinen. Eine 23-jährige Gmundenerin brach daraufhin am Samstag auf und wollte – laut eigenen Aussagen – ein zufälliges Opfer aussuchen. Als Waffe nahm sie ein Keramikmesser mit, kündigte die Tat aber zuvor einer Freundin auf Snapchat an – und diese schlug Alarm.

Polizisten entdeckten die psychisch kranke 23-Jährige am Bahnhof Gmunden, sie saß in einem Wartehäuschen und hielt das Messer in der Hand. Als die Beamten sie ansprachen, bzw. entwaffneten, leistete die 23-Jährige Gegenwehr – verletzt wurde aber niemand.

Anlage wegen versuchten Mordes
Obwohl es keinen Angriff gab, kam die junge Frau, die als zurechnungsfähig eingestuft wurde, in Untersuchungs-Haft und es wurde Anklage wegen Verdachts des versuchten Mordes erhoben. Am Montag steht sie in Wels vor Gericht – es droht bis zu lebenslanger Haft.

Stimmen im Kopf
Frau wollte Zufallsopfer Messer in Bauch rammen
Suchtprimar sagt
„Betreuen immer mehr Kinder wegen Social Media“
Peinliches Urteil
Republik muss für unfaires Verfahren nun zahlen
Bauern in Not
Schweinepreis-Sturz: Gourmetfein sagt Stopp
Vollgas in Wels
moto-austria 2026: Das Highlight für Motorradfans
