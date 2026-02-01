Frau wollte Zufallsopfer Messer in Bauch rammen

Stimmen im Kopf hätten den Befehl gegeben, einen Menschen zu töten. Irgendeinen. Eine 23-jährige Gmundenerin brach daraufhin am Samstag auf und wollte – laut eigenen Aussagen – ein zufälliges Opfer aussuchen. Als Waffe nahm sie ein Keramikmesser mit, kündigte die Tat aber zuvor einer Freundin auf Snapchat an – und diese schlug Alarm.