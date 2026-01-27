„Verstörend, Olympia muss Ort des Friedens sein!“

„Wir werden es nicht zulassen“

Marco Furfaro, PD-Abgeordneter und Mitglied der Parteileitung, erklärte, dass die Präsenz auch nur eines einzigen ICE-Beamten an der Olympiade ein „sehr schlechtes Zeichen“ wäre – denn die Olympiade sei ursprünglich als völkerverbindender Wettbewerb gegründet worden. „Die Spiele sollen den Menschen Hoffnung geben und stehen für Werte wie Solidarität und Loyalität“, betont Furfaro. Ganz bestimmt seien sie kein Ort, wo Repressionsapparate wie die ICE etwas zu suchen hätten, „die Sicherheit mit Einschüchterung verwechseln“.