ICE-Agenten in Italien

„Verstörend, Olympia muss Ort des Friedens sein!“

Wintersport
27.01.2026 17:13
Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE verbreiten in den USA gerade Angst und Schrecken.
Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE verbreiten in den USA gerade Angst und Schrecken.
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mitarbeiter der wegen ihres brutalen Vorgehens und zwei Tötungsfällen umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE werden nach Italien entsandt, um dort Sicherheitsleute des US-Außenministeriums während der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar zu unterstützen. Das sorgt für gehörigen Wirbel. Österreichs Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt findet klare Worte.

„Die olympischen Spiele müssen ein Ort des Friedens und des fairen sportlichen Wettbewerbs sein. Dass Beamte dieser Einheit, die derzeit in den USA Angst und Schrecken verbreitet, just nach Europa kommen sollen, ist unangebracht und verstörend – sowohl aus der Sicht des olympischen Gedankens, als auch im Sinne der Sicherheit der österreichischen Mannschaft und Fans.“

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt findet klare Worte.
Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt findet klare Worte.

Der Aufschrei der Empörung ist groß
Der Umstand, dass Beamte der US-Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) an den Winterspielen präsent sein sollen, war im Laufe des Montags bekannt geworden – häppchenweise und ausgerechnet an dem Tag, als in Cortina d’Ampezzo, dem Austragungsort der alpinen Wettkämpfe der Damen und der Wettbewerbe im Eiskanal, die olympische Fackel eintraf. Der Aufschrei der Empörung ist groß.

Die größte Oppositionspartei Italiens, der sozialdemokratische Partito Democratico (PD), hat im Parlament eine dringliche Anfrage eingereicht, in welcher die Rechtsregierung von Giorgia Meloni aufgefordert wird, zu dieser „Provokation“ Stellung zu nehmen.

Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele eröffnet. Die angekündigte Entsendung von ...
Am 6. Februar werden die Olympischen Winterspiele eröffnet. Die angekündigte Entsendung von ICE-Truppen aus den USA sorgte in Italien für einen Aufschrei der Empörung.

„Wir werden es nicht zulassen“
Marco Furfaro, PD-Abgeordneter und Mitglied der Parteileitung, erklärte, dass die Präsenz auch nur eines einzigen ICE-Beamten an der Olympiade ein „sehr schlechtes Zeichen“ wäre – denn die Olympiade sei ursprünglich als völkerverbindender Wettbewerb gegründet worden. „Die Spiele sollen den Menschen Hoffnung geben und stehen für Werte wie Solidarität und Loyalität“, betont Furfaro. Ganz bestimmt seien sie kein Ort, wo Repressionsapparate wie die ICE etwas zu suchen hätten, „die Sicherheit mit Einschüchterung verwechseln“.

Noch deutlicher wurde der Chef der Linkspartei Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: „Wir werden es nicht zulassen, dass bis an die Zähne bewaffnete Mörder sich auf unserem Territorium bewegen.“

