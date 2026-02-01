Vorteilswelt
Bäcker schlägt Profit

Koralmbahn: Waren gehen weg „wie warme Semmeln“

Kärnten
01.02.2026 12:00
Wienerroither baut auch bei der Uni um. Der Betrieb für Anrainer und Studierende läuft derweil ...
Wienerroither baut auch bei der Uni um. Der Betrieb für Anrainer und Studierende läuft derweil im kleinen Häuschen weiter.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Von wegen „kleine Brötchen backen“: Neben steigendem Umsatz dank der Koralmbahn in der Filiale auf dem Bahnhof in Klagenfurt verleiht Wienerroither auch dem Geschäft und Café bei der Uni neuen Glanz.

Eben erst hat Martin Wienerroither die neue Bäckerei in Moosburg fertiggestellt (die „Krone“ hat berichtet), und schon wird die nächste Baustelle in Angriff genommen. Denn der Betrieb bei der Universität Klagenfurt inklusive einem gemütlichen Kaffeehaus wird renoviert. „Die Anlage ist 15 Jahre alt“, so der Firmenchef zur „Krone.“

„Am Montag beginnen die Arbeiten, Ende März soll alles fertig sein.“ Der Verkauf geht parallel trotzdem weiter - unmittelbar neben dem Geschäft wurde ein kleines Häuschen hingestellt, in dem der Betreib jetzt läuft. „Das Kaffeehaus sperrt zu, wird dann aber ebenso wieder eröffnet“, verspricht Wienerroither, der nun insgesamt 14 Filialen betreibt.

„Wimmelt nur so von Kunden“
Einer seiner Laden, bei dem es vor Kunden nur so wimmelt, steht am Bahnhof. Denn die Koralmbahn hat sich auch für den Bäcker voll bezahlt gemacht. Das Sortiment, das jetzt auf die tausenden Bahngäste wartet, ist groß. „So werden 25 Punschkrapfen zugleich angeboten. Und da greifen viele unserer Kunden zu“, so der Bäcker erfreut.

Kärnten

