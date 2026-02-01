Koralmbahn: Waren gehen weg „wie warme Semmeln“

„Wimmelt nur so von Kunden“

Einer seiner Laden, bei dem es vor Kunden nur so wimmelt, steht am Bahnhof. Denn die Koralmbahn hat sich auch für den Bäcker voll bezahlt gemacht. Das Sortiment, das jetzt auf die tausenden Bahngäste wartet, ist groß. „So werden 25 Punschkrapfen zugleich angeboten. Und da greifen viele unserer Kunden zu“, so der Bäcker erfreut.