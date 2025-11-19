Vorteilswelt
Neue Zentrale

„Wienerroithers Backstube ist ein Gesamtkunstwerk“

Kärnten
19.11.2025 17:00
Die Familie Wienerroither eröffnete mit viel Prominenz die neue Backstube.
Die Familie Wienerroither eröffnete mit viel Prominenz die neue Backstube.

Wörthersee adieu, ab sofort werden die 14 Wienerroither-Filialen aus Moosburg beliefert. Nach nur einem Jahr Bauzeit wurde in der Glücksgemeinde am Mittwoch die größte Backstube Kärntens eröffnet. „Ein Gesamtkunstwerk wurde geschaffen“, lobt Landeschef Peter Kaiser.

Martin Wienerroither hat bei der Eröffnung der modernsten Backstube Kärntens viel Prominenz begrüßt. Die Übersiedelung aus Pörtschach wurde ohne einen einzigen Schließtag bewerkstelligt. Rund 1500 Arbeitsstunden wurden dafür in den vergangenen vier Wochen aufgewendet. Das 88 Jahre alte  Familienunternehmen hat zwar in Pörtschach weiterhin das Kaffeehaus offen, gebacken wird nun aber in Moosburg. „Die reine Bauzeit war 256 Tage. Dafür haben wir nun 100 Quadratmeter Ofenfläche. So groß war die ganze Backstube meines Großvaters“, erzählt Martin Wienerroither.

Familienbetrieb ist 88 Jahre alt
53.000 Stück Bodenfliesen wurden verlegt, auf dem Dach befinden sich 388 Sonnenkollektoren. 1000 Kubikmeter Holz wurden verbaut. „Wir freuen uns, dass wir unseren Mitarbeitern nun endlich einen geräumigen, lichtdurchfluteten Arbeitsplatz bieten können. In Pörtschach war alles schon viel zu klein“, sagt Wienerroither.  60 Beschäftigte übersiedeln, Hebekipper, Teigreiferaum, Brotaromaraum – die ganze innovative Bäckereitechnik wird eingesetzt.

In der neuen Backstube haben die Mitarbeiter nun endlich Platz.
In der neuen Backstube haben die Mitarbeiter nun endlich Platz.
Jana schmecken auch die Krampusse gut.
Jana schmecken auch die Krampusse gut.
Landeschef Peter Kaiser mit der Familie Wienerroither.
Landeschef Peter Kaiser mit der Familie Wienerroither.

Wirtschaftskammerchef als Lieferant
Viel in der Bäckerei wurde von Wirtschaftskammerchef Jürgen Mandl aufgestellt. Er führt ja eine Bäckereimaschinen-Gesellschaft. „Schon mein Vater hat die Familie Wienerroither vor 70 Jahren beliefert. Es ist für den Standort Kärnten ein ganz wichtiges Unternehmen. Kärnten ist für mich wie ein Delikatessenladen – vieles gehört vor den Vorhang geholt. Wienerroither ist ein Generationenbetrieb, viel Wissen wird vermittelt.“

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser war Gast. „Meine Oma kam aus Pörtschach, ich war ein Leben lang Wienerroither-Kunde. Hier ist ein Gesamtkunstwerk entstanden. 17,5 Millionen Euro wurden investiert, 1,3 Millionen Euro kamen von einer Förderung der EU. Die Bäcker-Branche schwächelt, aber Martin Wienerroither beweist jeden Tag, dass man sehr wohl einen modernen Standort erfolgreich betreiben kann.“

Erster Brot-Sommelier ist Großproduzent
Die erste Backstube von Martin Wienerroither war vor Jahrzehnten noch in Lego gebaut, jetzt hat er in nachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweise einen Großbetrieb errichtet. „Im vergangenen Jahr wurden in unserer Backstube 270.000 Handsemmeln hergestellt, 94.000 Dinkelwurzeln gedreht, 140.000 Zuckerreinkerl gefüllt und ausgebacken.“ Martins Leidenschaft ist das Brot, er ist zugleich Kärntens erster Brot-Sommelier.

Zukunftswerkstatt für Lehrlinge
In der Bäckerei gibt es auch ein Kaffeehaus, die Zukunftswerkstatt dient der Aus- und Weiterbildung von Lehrlingen. Mit Gattin Karin beschäftigt der dreifache Familienvater mittlerweile 210 Mitarbeiter. „Die Bäckerei hat sieben Tage pro Woche offen. Das Schönste ist, dass die bodenständige Familie Wienerroither nun fest zu Moosburg gehört. Das macht mich am meisten stolz“, sagt Bürgermeister Herbert Gaggl.

Kärnten

