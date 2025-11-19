„Wienerroithers Backstube ist ein Gesamtkunstwerk“

Martin Wienerroither hat bei der Eröffnung der modernsten Backstube Kärntens viel Prominenz begrüßt. Die Übersiedelung aus Pörtschach wurde ohne einen einzigen Schließtag bewerkstelligt. Rund 1500 Arbeitsstunden wurden dafür in den vergangenen vier Wochen aufgewendet. Das 88 Jahre alte Familienunternehmen hat zwar in Pörtschach weiterhin das Kaffeehaus offen, gebacken wird nun aber in Moosburg. „Die reine Bauzeit war 256 Tage. Dafür haben wir nun 100 Quadratmeter Ofenfläche. So groß war die ganze Backstube meines Großvaters“, erzählt Martin Wienerroither.