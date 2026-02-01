Folgt nach einer Nieren-Spende das Serien-Ende?

Die Black Wings Linz freuen sich nach einer wichtigen Operation mit Zeugwart Franz Lettner, der der Mannschaft von Philipp Lukas aus dem Krankenhaus besonders die Daumen drückt. Zumal es am Sonntag gegen den KAC geht und somit gegen jenen Gegner, gegen den man noch nicht punkten konnte.
Vor dem Mittwoch-Spiel gegen Bozen spielte Black-Wings-Coach Philipp Lukas in der Kabine ein Video ab, auf dem er den Cracks vom Krankenbett aus die Startaufstellung bekannt gab: Der ehrenamtliche Zeugwart Franz Lettner, der normalerweise dafür sorgt, dass es den Linzer Eishockey-Cracks gut geht. Nun geht es ihm selbst besser.
„Ich hab’ fünf Jahre auf eine passende Spender-Niere gewartet“, sagt der langjährige Dialyse-Patient, der nun operiert werden konnte. „Mein Körper hat die Niere sofort angenommen, mir geht’s blendend“, sagt Lettner, der den 6:0-Sieg über Bozen im Spital via Live-Stream verfolgte. „Ich tippe auch gegen den KAC auf einen Sieg“, schmunzelt er vor dem Auswärtsspiel am Sonntag.
„Ein Teil unseres Teams“
„Franz ist ein Teil unseres Teams. Das 6:0 spricht für ihn“, sagt Coach Lukas, für dessen Team nach der Nieren-Spende das Serien-Ende folgen soll! Nach dem Sieg über Bozen ist der KAC nun der letzte Klub, gegen den Linz heuer noch nicht punktete. „Wir haben knackig trainiert“, sagt Lukas, der weiter die Qual der Wahl hat.Maver nicht im Kader Bei elf Legionären muss er einen draußen lassen. Heute Stürmer Luka Maver, denn er hat sich mit Roe, Moro, MacKinnon und Legionär Auvitu für vier Legios in der Verteidigung entschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.