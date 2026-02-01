Vorteilswelt
Linz-Zeugwart operiert

Folgt nach einer Nieren-Spende das Serien-Ende?

Oberösterreich
01.02.2026 13:00
Die Black Wings um St-Amant (l.) wollen erstmals gegen den KAC siegen.
Die Black Wings um St-Amant (l.) wollen erstmals gegen den KAC siegen.(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Die Black Wings Linz freuen sich nach einer wichtigen Operation mit Zeugwart Franz Lettner, der der Mannschaft von Philipp Lukas aus dem Krankenhaus besonders die Daumen drückt. Zumal es am Sonntag gegen den KAC geht und somit gegen jenen Gegner, gegen den man noch nicht punkten konnte. 

Vor dem Mittwoch-Spiel gegen Bozen spielte Black-Wings-Coach Philipp Lukas in der Kabine ein Video ab, auf dem er den Cracks vom Krankenbett aus die Startaufstellung bekannt gab: Der ehrenamtliche Zeugwart Franz Lettner, der normalerweise dafür sorgt, dass es den Linzer Eishockey-Cracks gut geht. Nun geht es ihm selbst besser.

„Ich hab’ fünf Jahre auf eine passende Spender-Niere gewartet“, sagt der langjährige Dialyse-Patient, der nun operiert werden konnte. „Mein Körper hat die Niere sofort angenommen, mir geht’s blendend“, sagt Lettner, der den 6:0-Sieg über Bozen im Spital via Live-Stream verfolgte. „Ich tippe auch gegen den KAC auf einen Sieg“, schmunzelt er vor dem Auswärtsspiel am Sonntag.

Franz Lettner ist am Weg der Besserung.
Franz Lettner ist am Weg der Besserung.(Bild: SKM)

„Ein Teil unseres Teams“
„Franz ist ein Teil unseres Teams. Das 6:0 spricht für ihn“, sagt Coach Lukas, für dessen Team nach der Nieren-Spende das Serien-Ende folgen soll! Nach dem Sieg über Bozen ist der KAC nun der letzte Klub, gegen den Linz heuer noch nicht punktete. „Wir haben knackig trainiert“, sagt Lukas, der weiter die Qual der Wahl hat.Maver nicht im Kader Bei elf Legionären muss er einen draußen lassen. Heute Stürmer Luka Maver, denn er hat sich mit Roe, Moro, MacKinnon und Legionär Auvitu für vier Legios in der Verteidigung entschieden.

