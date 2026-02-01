Folgt nach einer Nieren-Spende das Serien-Ende?

„Ein Teil unseres Teams“

„Franz ist ein Teil unseres Teams. Das 6:0 spricht für ihn“, sagt Coach Lukas, für dessen Team nach der Nieren-Spende das Serien-Ende folgen soll! Nach dem Sieg über Bozen ist der KAC nun der letzte Klub, gegen den Linz heuer noch nicht punktete. „Wir haben knackig trainiert“, sagt Lukas, der weiter die Qual der Wahl hat.Maver nicht im Kader Bei elf Legionären muss er einen draußen lassen. Heute Stürmer Luka Maver, denn er hat sich mit Roe, Moro, MacKinnon und Legionär Auvitu für vier Legios in der Verteidigung entschieden.