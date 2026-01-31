Alko-Lenker flüchtete auf vier platten Reifen

Ein Kennzeichen blieb zurück

Am Unfallort blieb unter anderem ein Kennzeichen zurück. Der schwer beschädigte Wagen konnte gegen 2.30 Uhr an der Wohnadresse des Zulassungsbesitzers festgestellt werden. Am Fahrzeug waren alle vier Reifen ohne Luft, zudem wies es massive Beschädigungen an der Front und an der Seite auf. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von über 1,14 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.