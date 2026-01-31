Alko-Lenker flüchtete auf vier platten Reifen

Alle vier Reifen waren ohne Luft, der Wagen nach einem nächtlichen Unfall massiv beschädigt: Mit 1,14 Promille war ein Lenker in Wels geflüchtet. Sein Pech: Der Rauschige hatte am Unfallort ein Kennzeichen verloren.
Ein 33-jähriger Mann aus Marchenk verursachte in der Nacht auf Samstag gegen 01.25 Uhr früh mit seinem Pkw entlang der B 137 im Bereich der Kreuzung mit der Wallerer Straße in Wels einen Verkehrsunfall, bei dem mehrere Verkehrszeichen, darunter auch die dort befindliche Schutzinsel beschädigt wurden, und setzte seine Fahrt anschließend fort.
Ein Kennzeichen blieb zurück
Am Unfallort blieb unter anderem ein Kennzeichen zurück. Der schwer beschädigte Wagen konnte gegen 2.30 Uhr an der Wohnadresse des Zulassungsbesitzers festgestellt werden. Am Fahrzeug waren alle vier Reifen ohne Luft, zudem wies es massive Beschädigungen an der Front und an der Seite auf. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von über 1,14 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.
