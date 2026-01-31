Neo-Austrianer: „Das ist ein ganz anderes Level“

Die Vorbereitung möchte der Youngster nun nutzen, um sich Trainer Christian Schaider bestmöglich zu zeigen. „Wir werden sehen, wie mich das Trainerteam einschätzt und mit mir geplant wird. Noch haben wir nicht viel geredet. Ich probiere einfach, das Beste aus mir herauszuholen und möchte mich anpassen“, ist der Blondschopf überzeugt. Wie gut ihm sein Plan aufgeht, zeigte er bereits. In den Testspielen trug sich der Neo-Austrianer bereits dreimal in die Liste der Torschützen ein.