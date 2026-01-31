Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keine Anlaufzeit

Neo-Austrianer: „Das ist ein ganz anderes Level“

Salzburg
31.01.2026 17:30
Trifft auf bei der Austria: Nico Lukasser-Weitlaner (mitte).
Trifft auf bei der Austria: Nico Lukasser-Weitlaner (mitte).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Austria Salzburgs Neuzugang Nico Lukasser-Weitlaner benötigte bei den Violetten nicht wirklich viel Zeit, um sich einzuleben. Der 20-Jährige resümiert seine ersten Tage in Maxglan zudem durchwegs positiv. Am Samstag feierte der Stürmer mit dem Zweitligisten einen knappen 1:0-Testspielsieg gegen Union Gurten.

0 Kommentare

„Das ist ein ganz anderes Level“, schwärmt Austria-Neuzugang Nico Lukasser-Weitlaner nach seinen ersten Einsätzen in violettem Dress. Der 20-jährige Stürmer wechselte im Winter von Salzburgligist Bramberg nach Maxglan, übersprang dabei sogar die Westliga. „Der Sprung ist wirklich sehr groß. Aber ich habe mir das ja auch alles selber erarbeitet und das ist das Ergebnis meiner Leistungen“, so der ehemalige Bramberg-Goalgetter, der im Herbst in der Salzburger Liga in 15 Partien 19 Mal zum Jubeln abdrehte.

Zitat Icon

Wir werden sehen, wie mich das Trainerteam einschätzt und mit mir geplant wird. Noch haben wir nicht viel geredet.

Nico LUKASSER-WEITLANER, Austria Salzburg

Die Vorbereitung möchte der Youngster nun nutzen, um sich Trainer Christian Schaider bestmöglich zu zeigen. „Wir werden sehen, wie mich das Trainerteam einschätzt und mit mir geplant wird. Noch haben wir nicht viel geredet. Ich probiere einfach, das Beste aus mir herauszuholen und möchte mich anpassen“, ist der Blondschopf überzeugt. Wie gut ihm sein Plan aufgeht, zeigte er bereits. In den Testspielen trug sich der Neo-Austrianer bereits dreimal in die Liste der Torschützen ein. 

Lesen Sie auch:
Tim Drexler (vorne im Hoffenheim-Dress)
Vertrag bis 2028
Red Bull Salzburg verpflichtet Verteidiger Drexler
31.01.2026

Am Samstag spielte er zwar durch, blieb aber ohne Torerfolg. Im vierten Testspiel holte Zweitligist Austria Salzburg am Samstag dennoch den dritten Sieg der laufenden Vorbereitung! „Wir haben eine wirklich harte Trainingswoche hinter uns und haben die Partie durchaus dominiert. Gegen so einen Gegner ist es am Ende nicht immer leicht“, sagte Chefcoach Christian Schaider im Gespräch mit der „Krone“. Der Bayer lobte speziell die Defensive. Simon Nesler-Täubl hielt seinen Kasten gegen die Oberösterreicher zudem sauber. „Das freut mich ganz besonders.“

Rieder trifft erstmals in neuer Wäsch
Das Goldtor beim Heim-1:0 (0:0) gegen die Oberösterreicher erzielte Neuzugang Florian Rieder. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
233.782 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
225.236 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
113.928 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf