Neo-Austrianer: „Das ist ein ganz anderes Level“

Austria Salzburgs Neuzugang Nico Lukasser-Weitlaner benötigte bei den Violetten nicht wirklich viel Zeit, um sich einzuleben. Der 20-Jährige resümiert seine ersten Tage in Maxglan zudem durchwegs positiv. Am Samstag feierte der Stürmer mit dem Zweitligisten einen knappen 1:0-Testspielsieg gegen Union Gurten.
„Das ist ein ganz anderes Level“, schwärmt Austria-Neuzugang Nico Lukasser-Weitlaner nach seinen ersten Einsätzen in violettem Dress. Der 20-jährige Stürmer wechselte im Winter von Salzburgligist Bramberg nach Maxglan, übersprang dabei sogar die Westliga. „Der Sprung ist wirklich sehr groß. Aber ich habe mir das ja auch alles selber erarbeitet und das ist das Ergebnis meiner Leistungen“, so der ehemalige Bramberg-Goalgetter, der im Herbst in der Salzburger Liga in 15 Partien 19 Mal zum Jubeln abdrehte.
Wir werden sehen, wie mich das Trainerteam einschätzt und mit mir geplant wird. Noch haben wir nicht viel geredet.
Nico LUKASSER-WEITLANER, Austria Salzburg
Die Vorbereitung möchte der Youngster nun nutzen, um sich Trainer Christian Schaider bestmöglich zu zeigen. „Wir werden sehen, wie mich das Trainerteam einschätzt und mit mir geplant wird. Noch haben wir nicht viel geredet. Ich probiere einfach, das Beste aus mir herauszuholen und möchte mich anpassen“, ist der Blondschopf überzeugt. Wie gut ihm sein Plan aufgeht, zeigte er bereits. In den Testspielen trug sich der Neo-Austrianer bereits dreimal in die Liste der Torschützen ein.
Am Samstag spielte er zwar durch, blieb aber ohne Torerfolg. Im vierten Testspiel holte Zweitligist Austria Salzburg am Samstag dennoch den dritten Sieg der laufenden Vorbereitung! „Wir haben eine wirklich harte Trainingswoche hinter uns und haben die Partie durchaus dominiert. Gegen so einen Gegner ist es am Ende nicht immer leicht“, sagte Chefcoach Christian Schaider im Gespräch mit der „Krone“. Der Bayer lobte speziell die Defensive. Simon Nesler-Täubl hielt seinen Kasten gegen die Oberösterreicher zudem sauber. „Das freut mich ganz besonders.“
Rieder trifft erstmals in neuer Wäsch
Das Goldtor beim Heim-1:0 (0:0) gegen die Oberösterreicher erzielte Neuzugang Florian Rieder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.