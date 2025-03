Steirische Profispielerin von Golfball getroffen

Schober, die am 9. Loch in die zweite Runde gestartet war, lief gerade auf der 18. Spielbahn das Fairway hinunter, als sie den Warnschrei „Fore“ von der siebenten Bahn hörte: „Es ist so schnell gegangen, ich konnte mich nicht mehr ducken. Dann ist zwei, drei Meter vor mir der Ball der Engländerin eingefahren und ist mit dem ersten Bounce auf meinen rechten Unterarm gesprungen. Ich habe mich natürlich sehr geschreckt.“