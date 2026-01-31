Stangassinger: „Goldene liegt bei mir im Keller“

Wird er zum Retter der Nation?“, fragte die „Krone“ 1994 vor dem Olympia-Slalom dem Herren. „Er“, das war Thomas „Stani“ Stangassinger. Die Ski-Stars waren bis zum letzten Rennen ohne Goldmedaille geblieben. Der Stilist aus Dürrnberg bei Hallein, galt als große Hoffnung aus rot-weiß-roter Sicht. „Ich kann mich noch an diese Schlagzeile erinnern“, lacht der heute 60-Jährige 32 Jahre später. Ob er dadurch Druck verspürte? „Null“, stellt er sofort klar. „Ich habe im Umfeld vernommen, dass es Druck gab. Mich hat das aber nie gestört.“ Sein pragmatischer Ansatz lautete stets, bei jedem Rennen das Beste rauszuholen und es dann abzuhaken. „Ganz umkompliziert“, fügt er an.