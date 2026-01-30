Es war wieder eine Trachten-Party der Superlative

Ganz entspannt blieb dagegen Anja Bavaria: Ihre Festtagstracht hielt dem Abend stand. Auf die Frage, ob sie sich noch an ihr erstes Dirndl erinnern könne, lachte sie nur: „Ich bin aus Bayern. Ich wurde wahrscheinlich schon im Dirndl geboren.“ Narrisch glücklich, aber total verblüfft, zeigte sich die 31-Jährige, als eine gut gelaunte Gruppe fescher Männer in Lederhosen, nachdem sie beim Nageln ihre Frau stand, nicht nur ein hopfenhaltiges Getränk spendierten, sondern sie tatsächlich auf ihren Wellensittich-Stammtisch, den sie erst seit kurzem mit zwei Freundinnen betreibt, ansprachen: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass es unser Projekt in der kurzen Zeit schon über die Grenzen Bayerns geschafft hat.“