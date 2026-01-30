Vorteilswelt
Sohn von Torwart-Coach

Salzburg-Talent bekommt Vertrag bei Liefering

Salzburg
30.01.2026 15:00
Nico Berger (Mitte).
Nico Berger (Mitte).(Bild: Andreas Schaad - FC Liefering)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein junges Talent von Red Bull Salzburg hat nach der Akademie seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Nico Berger steht jetzt offiziell bei Fußball-Zweitligist FC Liefering unter Vertrag.

Ein besonderes Ereignis für einen jungen Fußballer: Nico Berger hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 16-Jährige hat diesen bei Zweitligist FC Liefering unterschrieben. Der Salzburger, Sohn von Torwart Hans-Peter (Torwarttrainer bei Beijing Guoan), spielt seit Februar 2021 in der Akademie von Red Bull und kam in dieser Saison in sieben von neun U18-Ligaspielen zum Einsatz.

Auch in der U16-Jugendliga lief Berger zweimal auf und schoss die Jungbullen gegen die Akademie des LASK zum 2:1-Sieg. Der U17-Nationalteamspieler (sechs Länderspiele, zwei Treffer) gilt als großes Talent auf der Stürmerposition.

Salzburg

