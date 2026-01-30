Salzburg-Talent bekommt Vertrag bei Liefering

Ein junges Talent von Red Bull Salzburg hat nach der Akademie seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Nico Berger steht jetzt offiziell bei Fußball-Zweitligist FC Liefering unter Vertrag.
Ein besonderes Ereignis für einen jungen Fußballer: Nico Berger hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 16-Jährige hat diesen bei Zweitligist FC Liefering unterschrieben. Der Salzburger, Sohn von Torwart Hans-Peter (Torwarttrainer bei Beijing Guoan), spielt seit Februar 2021 in der Akademie von Red Bull und kam in dieser Saison in sieben von neun U18-Ligaspielen zum Einsatz.
Auch in der U16-Jugendliga lief Berger zweimal auf und schoss die Jungbullen gegen die Akademie des LASK zum 2:1-Sieg. Der U17-Nationalteamspieler (sechs Länderspiele, zwei Treffer) gilt als großes Talent auf der Stürmerposition.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.