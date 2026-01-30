Salzburg-Talent bekommt Vertrag bei Liefering

Ein besonderes Ereignis für einen jungen Fußballer: Nico Berger hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der 16-Jährige hat diesen bei Zweitligist FC Liefering unterschrieben. Der Salzburger, Sohn von Torwart Hans-Peter (Torwarttrainer bei Beijing Guoan), spielt seit Februar 2021 in der Akademie von Red Bull und kam in dieser Saison in sieben von neun U18-Ligaspielen zum Einsatz.