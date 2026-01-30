Dealer nach unappetitlichem Drogengeschäft gefasst

Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei im Bereich des Westbahnhofs wurden Beamte am Donnerstag Zeugen eines besonders unappetitlichen Drogengeschäfts.
Die Einsatzkräfte konnten gegen 23.14 Uhr beobachten, wie ein Mann seinem Gegenüber ein Päckchen direkt in die Hand spuckte – und dafür Geld kassierte. Als die Polizisten einschritten, soll der mutmaßliche Dealer versucht haben, weiteres Suchtmittel zu schlucken.
Dealer ins Krankenhaus gebracht
Der 27-jährige Verdächtige wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Da er eine bildgebende Untersuchung verweigerte, wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.
Auch der 24-jährige Abnehmer wurde angehalten. Bei ihm fanden die Beamten eine Kugel mit Suchtmittel, die sichergestellt wurde. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.