Social-Media-Verbot für Junge nimmt erste Hürde

Vor der Abstimmung hatte Macron Social Media als einen der Gründe für die Gewalt unter jungen Menschen genannt. „Die Emotionen unserer Kinder und Jugendlichen sind nicht zu verkaufen und dürfen nicht manipuliert werden – weder durch amerikanische Plattformen noch durch chinesische Algorithmen“, betonte er in einem am Samstag veröffentlichten Video. Er setzt sich nachdrücklich für die Reform ein. In Frankreich gibt es eine breite politische und öffentliche Unterstützung für die Einschränkung des Zugangs für Minderjährige zu diesen Medien.