Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kostet 659 Euro

Macrons Sonnenbrille löst Hype um Luxusmodell aus

Ausland
21.01.2026 22:00
Das stilvolle Accessoire von Emmanuel Macron sorgte beim Weltwirtschaftsforum in Davos für ...
Das stilvolle Accessoire von Emmanuel Macron sorgte beim Weltwirtschaftsforum in Davos für Aufsehen.(Bild: EPA/GIAN EHRENZELLER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat mit seiner beim Weltwirtschaftsforum am Rednerpult getragenen Sonnenbrille unfreiwillig modische Akzente gesetzt. Eigentlich musste er das Accessoire wegen einer Augenentzündung tragen – nun kann sich der kleine französische Hersteller der Luxusbrille kaum noch vor Anfragen retten. 

0 Kommentare

Der Online-Shop der Marke Henry Jullien war zeitweise überhaupt nicht mehr erreichbar. „Unsere Freunde und Kunden haben angefangen, uns zu fragen, ob das unsere Brille ist, das macht uns wirklich stolz“, sagte Stefano Fulchir, der Chef von iVision Tech, der italienischen Muttergesellschaft der Brillenmarke, dem Sender RTL. Hunderte an Mails und Anfragen seien bereits eingegangen.

„Im Durchschnitt stellen wir jährlich 100 dieser Pacific-Modelle her, aber angesichts der großen Aufmerksamkeit, die sie erhalten, müssen wir dieses Jahr vielleicht 1000 Stück produzieren. Wir haben bereits Kunden, die nach dem gleichen Modell fragen“, sagte Fulchir. Auf Instagram wirbt die Marke Henry Jullien bereits mit einem Foto, das Macron in Davos mit der Brille zeigt, für das Modell zum Preis von 659 Euro.

Der Brillenhersteller freut sich auf Instagram über das prominente Testimonial:

Trump spottet über „schöne Sonnenbrille“
„Ich habe ihn gestern mit dieser schönen Sonnenbrille gesehen. Was zum Teufel ist passiert?“, meinte Trump in seiner Rede in Davos zu Macrons Auftritt am Vortag mit der Brille. Macron habe wie Tom Cruise daherkommen wollen, der im Film „Top Gun“ eine ähnliche Brille getragen habe, scherzte so mancher in Frankreich.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump (re.) traft sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos auch mit NATO-Chef ...
Wirre Rede in Davos
So treibt Donald „Daddy“ Trump Europa vor sich her
21.01.2026
Demokraten besorgt:
„Trump macht uns zum Rüpel auf dem Schulhof“
21.01.2026

Die Zeitung „Le Figaro“, die ausführlich über Macrons Brillenmodell aufklärte, erntete auch kritische Kommentare. „Nein, für wen hält er sich eigentlich? Er wirkt völlig verrückt“, reagierte ein Leser. „Eine Brille macht noch keinen großen Mann“, ätzte ein anderer. „Hofft er, wieder internationale Bedeutung zu erlangen, indem er den Clown spielt?“, fragte ein anderer Leser. Auch gab es den Vorschlag, Macron hätte besser eine Augenklappe tragen sollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf