Macron in mysteriösem Look: „Müsst mich ertragen“

Ungewöhnlich cool ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem wichtigen Termin aufmarschiert. Rasch ging die schicke Pilotenbrille mit strahlend blauen Gläsern und silbernem Rahmen, die er auch in Innenräumen nicht abnahm, viral. Dabei hat sie einen ernsten Hintergrund.
An dem Tag gab es eigentlich nichts zum Scherzen: Bei einem ernsten Treffen sei die Zukunft von Neukaledonien, einer zu Frankreich gehörenden Inselgruppe im Pazifik, besprochen worden, scheibt die Pariser Tageszeitung Le Parisien.
„Ich bitte um Verzeihung wegen der Brille“, zeigte sich der Politiker peinlich berührt. Sie sei mit einem harmlosen gesundheitlichen Problem verbunden, er müsse sie jedoch für einige Zeit aufbehalten. „Ihr werdet mich halt so ertragen müssen“, kokettierte der Franzose.
Ein „Zeichen der Entschlossenheit“
Am Vortag hatte sich Macron mit einem durchbluteten rechten Auge bei seinen Neujahrsgrüßen an die Streitkräfte auf dem Militärflugplatz Istres-Le Tubé gezeigt. „Es ist nur eine Kleinigkeit“, hatte der Präsident der Republik bereits erklärt. „Sehen Sie es einfach als Anspielung auf das Tigerauge. Für diejenigen, die den Bezug kennen, ist es ein Zeichen der Entschlossenheit“, hatte er ironisch bemerkt.
Wüste Theorien bleiben nicht aus
Böse Zungen behaupten in den sozialen Netzwerken, dass Macron geschlagen worden sei. „Wenn das so weitergeht, wird er bald einen Schleier tragen“, meinte ein User. „Ein Opfer häuslicher Gewalt. Macron erschien zu einem offiziellen Treffen im Élysée-Palast mit einer Sonnenbrille, die sein blaues Auge verdeckte“, schrieb ein weiterer.
