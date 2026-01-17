Macron in mysteriösem Look: „Müsst mich ertragen“

Ein „Zeichen der Entschlossenheit“

Am Vortag hatte sich Macron mit einem durchbluteten rechten Auge bei seinen Neujahrsgrüßen an die Streitkräfte auf dem Militärflugplatz Istres-Le Tubé gezeigt. „Es ist nur eine Kleinigkeit“, hatte der Präsident der Republik bereits erklärt. „Sehen Sie es einfach als Anspielung auf das Tigerauge. Für diejenigen, die den Bezug kennen, ist es ein Zeichen der Entschlossenheit“, hatte er ironisch bemerkt.